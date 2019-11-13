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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
13 Kasım 2019 - 13:19,

Öğrendiklerini uyguladılar! Ortaya enfes lezzetler çıktı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının (ORMEK) istihdama yönelik çalışmalarından biri olan ‘Butik Çikolata Hazırlama Kursu' İŞKUR iş birliğiyle Ünye ORMEK şubesinde 16 kursiyerin katılımıyla tamamlandı. Ünye ORMEK kurslarında yaklaşık 1 ay süren eğitimlerde gıda üretiminin ön koşulu olan hijyen ve gıda güvenliği konularında bilgilendirilen kursiyerler, çikolatanın ham maddesi kuvertürün eritilmesi, soğutulması ve kalıplanması konularında da pratik eğitim aldı.

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Butik çikolatanın muhafazası ve ambalajlanması konusunda bilgi alan kursiyerler, çikolata yapımını pratikte uygulayarak eşsiz lezzetler ortaya çıkardı.

2TÜRKİYEDE BİR İLK

TÜRKİYE'DE BİR İLK

Sadece bayan değil erkeklerin de katıldığı kurslarda ücretsiz butik çikolata eğitimi verilerek bu anlamda Türkiye’de bir ilke imza atılmaya devam ediliyor.

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Kursiyerlerin bir kısmı, iş yeri açıp çeşitli illere ürün pazarlarken, diğer bir kısmı da hobi olarak başladığı eğitimin sonrası iş sahibi olmaya hazırlanıyor.

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Merakla başladıkları kurs sonrası istihdama katılan kursiyerler ise, “Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları ve İŞKUR iş birliği ile Ünye’de düzenlenen ‘Butik Çikolata Hazırlama’ kursuna katıldık. Aldığımız eğitimler bizlerin özgüvenlerini yükseltti. Bölgemizde butik çikolata işletmeleri yaygın olmadığı için halkımızın bu işe olan ilgisi bizleri memnun etti. Evde çikolata yapmak zevk verirken, bu işten para kazanıyor olmak da ayrı bir gurur verici. Bu kursun açılmasında emeği geçen başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e ve İŞKUR yetkililerine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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