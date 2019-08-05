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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
AA
05 Ağustos 2019 - 11:59,

Ordu'da 20 yıllık pide ustası bambaşka bir lezzet yarattı

Karadeniz mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alan pide, kaymak, muhallebi, çikolata, kakao ve pekmezli çeşitleriyle de ağızları tatlandırıyor.

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Ordu'nun Ünye ilçesinde 20 yıllık pide ustası Fatih Cemallıoğlu, kıyma, kuşbaşı, kaşar gibi ürünlerle sofralara gelen pide için 5 yıl önce farklı lezzet arayışına girdi. Pideyi tatlı lezzet haline getirmeye karar veren Cemallıoğlu, kaymak, muhallebi, çikolata, kakao ve pekmez gibi ürünler kullanarak geleneksel pideyi farklı tatlarla çeşitlendirdi.

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Bu çeşitleri sıcak, ılık, soğuk ve donmuş halde müşterilerine sunan pide ustası, fındık, ceviz ve meyve kabuklarıyla da pide yapmak için hazırlıklara başladı.

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Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çınarsuyu Tesisleri'nde çalışan 37 yaşındaki Cemallıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleği babasından devraldığını söyledi. Lezzet bakımından farklı bir arayış içine girdiğini anlatan Cemallıoğlu, bu çabayla babasından devraldığı pide ustalığını renklendirerek günün şartlarına göre uyarlayıp pide tatlısını hazırladığını belirtti.

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Pideyi çeşitlendirme arayışının neticesinde pidenin tatlısının ortaya çıktığını ifade eden Cemallıoğlu, "Bu arayışlarımız neticesinde çeşit çeşit pidelerimizin yanında tatlı pide konseptini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Tatlı pideler Ünye'de bir ilk, Karadeniz'de bir ilk, Türkiye'de bir ilk" dedi. Cemallıoğlu, pidenin 5 çeşit tatlısını yaptığını ve denenen lezzetler arasında en çok muhallebili çeşidinin rağbet gördüğünü, tatlı pidelerin sıcak, ılık, soğuk ve donmuş olarak tüketilebildiğini aktardı.

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Yeni ve değişik şeyleri denemeyi sevdiğini dile getiren Cemallıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Herkes farklı bir şey yapıyor. Ben de pidenin tatlısını yapayım dedim. Nasıl olacağını merak ettim. 5 yıl önce ilk denememi yapmıştım ve güzel sonuçlar ortaya çıkmıştı. İlk etapta insanlara tuhaf gelmişti. Çünkü tuzlu hamura şeker nasıl olur diye. Ama tuzun şekerle çarpışması sonucu ortaya çıkan tatlı pideler sıcakken, hafif ılıkken, soğuduğu ve dondurulup yendiğinde farklı lezzetler ortaya çıkıyor. Bunları deneyerek gördük ve artık Ünye'ye sunuyoruz. Halkımız yerken de fark edecek. Sıcak, ılık, soğuk ve donmuş bir şekilde yendiğinde tatlar hep değişiyor. O yüzden herkese tatmalarını tavsiye ediyorum."

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Pide tatlısının çeşitlerini arttırmayı düşündüğünü belirten Cemallıoğlu, "Vatandaşlarımız tatlı pide çeşitlerini duyduğunda biraz komik geliyor ama yediklerinde çok şaşırıyor ve beğeniyorlar. Kendi yöremizde fındığımız, cevizimiz var. Bir Antep fıstığından neler yapılıyor görüyoruz. Tatlı pidenin yanı sıra fındık ve cevizimizi pidelerimizde kullanarak ekonomiye kazandırmak için arayışlarımız devam ediyor" diye konuştu. Tatlı pidelerin görünümü ve yapımının normal pide gibi olduğunu ifade eden Cemallıoğlu, sözlerini "Tatlı pidelerin yapımı çok kolay, çok basit, lezzeti çok uçuk. Hamurumuzu önce açıyoruz, sonra fırına atıyoruz. Hamur fırında kendini toparladıktan sonra tezgahta dolumunu yapıyoruz. Yani malzemelerimizi koyup tatlı pidelerimizi tekrar fırına atıyoruz. Fırından çıktıktan sonra üstüne tereyağı sürüp servise hazırlıyoruz" diye tamamladı.

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