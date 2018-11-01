Önce ocakta sonra fırında 5 saat pişiyor... Yemek için Türkiye'nin dört bir yanından geliyorlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Mevsim geçişlerinin yaşandığı dönemlerde bağışıklık sistemimiz zayıflıyor. Bu da başta halsizlik, yorgunluk ve stres olmak üzere soğuk algınlığı, grip gibi birçok hastalığa kapı açıyor. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için düzenli uyku ve egzersizin yanı sıra yiyip içtiklerinize de çok dikkat etmelisiniz. Bu dönemde sofranızdan eksik etmemeniz gereken besinleri şu başlıklarda toplayabiliriz…
Sağlık Bakanlığı ile Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu arasında imzalanan Sodyum/Tuz Azaltma Protokolü kapsamında, paketli gıdalardaki tuz oranı 2023'e kadar kademeli olarak düşürülecek.