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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
Kaynak: INSIDER Derleyen: Sevin Turan Fotoğraflar: Instagram
03 Mart 2019 - 23:49,

Ölmeden önce mutlaka yemeniz gereken tatlılar... Bir tanesi de Türkiye'de...

Haber sitesi INSIDER, tatlı sevenlerin ölmeden önce mutlaka yemesi gereken tatlıları sıraladı. İşte içinde Türkiye’den de bir lezzetin bulunduğu o liste...

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Tatlı sevgisi, yer ve zaman tanımıyor. Özellikle çikolatalı tatlılar ve dondurma sadece ülkemizde değil birçok yerde çok popüler lezzetler. Haber sitesi INSIDER, dünyannın dört bir yanından tatlı sevenlerin ölmeden önce mutlaka yemesi gereken muhteşem tatlıları listeledi. Aralarında Türkiye’den de bir lezzetin bulunduğu bu tatlıları meraklıları için aşağıda sıraladık. Yalnız en baştan uyaralım, bu listeye bakmak bile kan şekerinizi yükseltebilir…

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Las Vegas Creamberry’de satılan dev pamuk helva dürümler… Bu dürümler renk renk görüntüsüyle de ağız sulandırıyor.

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New York’ta bulunan La Newyorkina’nın paleta diye bilinen, renk renk, çeşit çeşit meyveli çubuk dondurmaları.

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New York’ta bulunan Stick With Me Sweets’in renkli bonbonları. İçleri de çeşitli malzemelerle doldurulan bu bonbonları herkes denemeli.

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Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan Mo&Moshi’nin 22 top dondurmadan oluşan sundae kaseleri… Kalabalık gruplar için enfes bir seçenek.

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New York’ta bulunan DO’nun dondurma gibi külahta servis edilen yenebilir kurabiye hamuru…

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Tayland’ın en meşhur sokak lezzetlerinden roti sai mai… Roti sai mai için yapışkan bir hamur kızgın sacın üzerinde krep inceliğinde pişiriliyor, ardından arasına pamuk helva benzeri bir şeker konarak dürüm yapılıyor.

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Hawaii’nin Honolulu şehrinde bulunan Dole Çiftliği’nde servis edilen ananas dilimi üzeri ananaslı dondurma da ölmeden önce yenmesi gerekenlerden.

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Minnesota Eyalet Fuarı’nın içinde bulunan Sweet Martha’s isimli tatlıcının kovayla satılan kurabiyeleri… Damla çikolatalı bu kurabiyelere çocuk büyük herkes bayılıyor.

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“Dünyanın en acı dondurması” diye bilinen bu dondurmanın adresi İskoçya’nın en büyük şehri Glasgow’da bulunan The Aldwych Cafe and Ice Cream Parlor. Ejderha Nefesi diye adlandırılan bu dondurmayı yemeden önce olası ölüm riskine karşı bir feragatname imzalamanız gerekiyor.

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Avustralya’nın Melbourne şehrinde bulunan Pidapipo Gelateria’nın dondurması… Bu dondurmanın özelliği içinin çeşmeden akan erimiş çikolatayla doldurulması.

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Yine New York’tan bir adres, Junior’s’ın özel cheesecake’i… “Dünyanın en muhteşem cheesecake’i” sloganıyla satılan Junior’s Cheesecake’in özelliği kremamsı peynirinin kalınlığı ve zengin lezzeti.

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ABD’nin Philadelphia eyaletinde bulunan Beiler’s Donuts’ın donut’ları… Klasik donut’lardan çok farklı aromalara sahipler.

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Kaliforniya’da bulunan Legoland’de satılan elma cipsleri. Parmak patates gibi dilimlenen elmalar kızartılıyor ve yanında karamel ve kremayla servis ediliyor.

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Kanada’nın Toronto şehrinde bulunan Platito Filipino Soul Food’un Filipinler’de çok tüketilen bir tür mor patates olan ube ile tatlandırılmış dondurması ve waffle’ı. Bu tatlı, rengiyle de Instagram'ı şenlendiriyor.

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Polonya’nın Krakow şehrinde bulunan Chimney Cake fırınının içi krema dolgulu külahları. Bu külahların hamuru ayrı lezzetli, kreması ayrı…

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Japonya’nın Osaka şehrinde bulunan Rikuro'nun sallanan cheesecake’leri… Bu kocaman ve kabarık cheesecake’lerin üzerinde de Rikuro Amca’nın resmi basılı.

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Avustralya’da bulunan Doughnut Time’ın içi fındık kreması dolu donut’ları. Isırdığınızda ya da elinizle kopardığınızda içinden çıkan çikolatalı kremanın görüntüsü bile ağız sulandırmaya yeter.

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Tokyo’da bulunan Dominique Ansel Bakery’nin karpuzlu yumuşak dondurması. Bu dondurmanın ilginç tarafı oyulmuş karpuz dilimleri içinde servis ediliyor olması.

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New York’ta Hershey’s Chocolate World’de satılan dev çikolatalar. Çeşit çeşit çikolatanın büyük versiyonlarının satıldığı mağazada çikolata sevenler aklını kaybedebilir.

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Las Vegas’ta MGM Grand’in içinde bulunan Joel Robuchon restoranın limonlu tatlısı. Dış görüntüsü tam bir limon olan bu tatlının içi de kremayla dolu.

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Polonya’nın ve Litvanya’nın meşhur sokak lezzetlerinden sakotis… Odun ateşi karşısında döner benzeri bir mekanizmayla pişirilen sakotis’in kelime anlamı “dallı ağaç”.

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Hindistan’da sokaklarda karşımıza çok sık çıkan jalebi, bir nevi tulumba tatlısı ya da lokma diyebiliriz. Kızgın yağa spiral şeklinde dökülen hamur kızartılıp şerbete bulanıyor.

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Paris’te bulunan Fauchon’un ekler pastaları… Görüntüsü de lezzeti de benzersiz olan bu ekler pastalar Fransa’ya gidenlerin mutlaka listesinde bulunmalı.

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Boston’da bulunan Modern Pastry’nin cannoli’leri… Klasik bir Sicilya tatlısı olan cannoli için çıtır çıtır kızarmış hamurun içi kremayla dolduruluyor.

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New York’ta bulunan King Street Kitchen’ın soslu tarçınlı çörekleri… Farklı aromalarda sosları olan bu çöreklerin en popüleri fotoğraftaki kahveli.

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İstanbul’da son dönemde açılan mekanlardan Lokmata’nın çikolata dolgulu lokmaları da INSIDER’ın listesine giren tatlılardan. Bu lokmaların dışı çıtır içi ise akışkan çikolatalı…

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Hawaii’nin Honolulu şehrinde bulunan Kamehameha Fırını’nın, hamuruna yerel bir malzeme olan mor poi eklenmiş donut’ları.

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Miami’de bulunan Oh My Gosh’ın brigaderio diye bilinen çikolataları… Dışı renk renk süslerle kaplanan bu çikolataların görüntüsü de çok sevimli.

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Brooklyn New York’ta bulunan Republic of Booza’nın uzayan dondurması… Republic of Booza’nın dondurması salepten yapılıyor ve Ortadoğu etkileri taşıyor.

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Las Vegas’ta bulunan Donut Bar’ın krem brule lezzetindeki donut’ları. Bu tatlılar bir anda iki keyfi birden yaşamanızı sağlıyor.

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ABD’nin Wisconsin eyaletinde bulunan Kopp’s Frozen Custard’ın dondurulmuş kreması… Dondurmadan farklı olarak bu tatlı pasta kremasına benzer bir malzemeyle yapılıyor.

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New York’ta bulunan Levain Bakery’nin kurabiyeleri… İçi çikolatalı bu kurabiyeler tatlı sevmeyene bile hitap ediyor.

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Los Angeles’ta bulunan Kali Restaurant’ın yumurta sarısı şekerleri. Bu tatlı için yumurta sarıları beyazlarından ayrılıp şekerde bekletiliyor.

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Kaliforniya’da bulunan The Baked Bear’ın içi dondurma dolu donut burgerleri. Renk renk dondurmalarla yapılan bu burgerlerin görüntüsü de çok hoş.

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Long Island’da bulunan Burgerology’nin pasta kreması ve süslere batırılan bardaklarda servis edilen milkshake’leri. Bu milkshake’leri içerken bardağın dışındakileri de yiyebiliyorsunuz.

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New York’ta bulunan Krave It’in tatlı pizzaları… Bu pizzaların üstü yağda kızartılmış kremalı bisküviler ve pudra şekeri ile süsleniyor.

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New York’ta bulunan Strip House’un toplam ağırlığı 9 kilogramdan fazla olan çikolatalı pastaları…

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Washington, DC’de bulunan B Too’nun donut waffle’ları… Aynı anda iki lezzeti bir arada tatmanızı sağlayan bu waffle’lar görenin ağzını sulandırıyor.

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New York’ta bulunan Baked in Color’ın renkli damla çikolatalı kurabiyeleri son birkaç yıldır çok moda olan gökkuşağı görünümlü tatlıların örneklerinden.

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Kaliforniya’nin Santa Ana şehrinde bulunan Cauldron Ice Cream’in waffle’la servis edilen gül görünümlü dondurmaları.

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Brezilya’nın Goiania şehrinde bulunan Mariana Perdomo isimli pastanenin akışkan kremalı çikolatalı pastaları.

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New York’ta bulunan Boqueria’nın çeşit çeşit churro’ları… Çikolata sosu ya da kremayla servis edilen bu churro’ların dışı çıtır içi yumuşacık.

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