Ölmeden önce mutlaka yemeniz gereken tatlılar... Bir tanesi de Türkiye'de...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Adana'da Fatoş Arınç, köftecilik yapan babası vefat edince tezgahı devraldı ve 16 yıldır Adana'nın tarihi dokusuna yakın bir sokakta, eski bir minibüsün içerisinde baba mesleğini sürdürüyor. Müdavimleri tarafından 'Fatoş Abla' diye çağrılan Arınç'ın köftelerinin ünü dilden dile yayılıyor, yiyen bir daha bırakamıyor.
Hafif bir o kadar da pratik bir tatlı arayanlar için Ege’nin en sevilen lezzetlerinden lor tatlısının cevizli tarifini derledik. Zamansız bir lezzet olan lor tatlısını yazın dondurmayla da tüketebilirsiniz. İşte, cevizli lor tatlısı tarifi ve püf noktaları