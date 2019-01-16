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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Kaynak: INSIDER Fotoğraflar: Alamy ve Instagram
16 Ocak 2019 - 10:37,

Ölmeden önce mutlaka denemeniz gereken enfes lezzetler

Özellikle et, peynir ve tatlı sevenleri mest edecek ölmeden önce mutlaka yenmesi gerekenler listesinde, Türkiye’den de bir adresin spesiyalitesi bulunuyor. İşte mutlaka denemeniz gerekenler…

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ABD merkezli içerik sitesi INSIDER, yemek yemeyi çok sevenlerin ölmeden önce mutlaka bir kez tatması gereken lezzetleri belirledi. Özellikle et, peynir ve tatlı sevenleri mest edecek listede, Türkiye’den de bir adresin spesiyalitesi bulunuyor. İşte mutlaka denemeniz gerekenler…

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Avustralya’nın Sidney şehrinde bulunan Burger Point’in burgerleri… Yanında erimiş peynirle servis edilen bu burgerler peynire batırılarak yeniyor.

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Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan Mo&Moshi’nin 22 top dondurmadan oluşan sundae kaseleri… Kalabalık gruplar için enfes bir seçenek.

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New York Nanuet’te bulunan Rockland Bakery’nin bagel’ı… Özelliği bir üretim bandı üzerindeki bagel’lardan kendi istediğinizi seçebiliyor olmanız.

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ABD’nin Teksas eyalerinin Austin şehrinde bulunan Terry Black’s Barbecue’nün dev dana kaburgaları...

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New York’ta bulunan SakaMai’nin wagyu bifteğiyle yapılan sandviçleri… 85 dolarlık bu biftek sandviçler Japonya’da doğmuş ve bütün dünyaya yayılmış bir trend.

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Yine New York’tan bir adres, Junior’s’ın özel cheesecake’i… “Dünyanın en muhteşem cheesecake’i” sloganıyla satılan Junior’s Cheesecake’in özelliği kremamsı peynirinin kalınlığı ve zengin lezzeti.

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ABD’nin Alaska eyaletinin Anchorage şehrinde bulunan Great Harvest Bread Co.’nun pofuduk ekmekleri…

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Hawaii’nin Honolulu şehrinde bulunan Dole Çiftliği’nde servis edilen ananas dilimi üzeri ananaslı dondurma da ölmeden önce yenmesi gerekenlerden.

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ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Beverly Hills şehrinde bulunan Lawry’s The Prime Rib de dev kaburgalarıyla meşhur.

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New York’ta bulunan Rocky’s Pizzeria’nın üzeri makarnalı pizzası… Tek dilimde hem pizza hem makarna keyfi muhteşem.

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Miami’de bulunan Joe’s Stone Crab yengeç kıskaçlarını kabuklu servis etmesiyle meşhur.

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New York’un Yonkers ilçesinde bulunan Pizza Barn’ın 60 santimetre uzunluğundaki pizza dilimleri… Bu dilimler neredeyse bir bebek kadar…

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New York’tan bir adres daha… Pommes Frites’in patates kızartmaları…

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New York’ta bulunan DO’nun dondurma gibi külahta servis edilen yenebilir kurabiye hamuru…

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Long Island New York’ta bulunan Robke’s Country Inn’in kızarmış mozzarella kuleleri… Peynir sevenlerin rüyalarına bile girebilecek bir lezzetten söz ediyoruz.

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Hicksville New York’ta bulunan Pickle Me Pete’in kızarmış turşuları... Salatalık turşusu dilimleri galeta ununa bulanıp kızgın yağda kızartılıyor.

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Minnesota Eyalet Fuarı’nın içinde bulunan Sweet Martha’s isimli tatlıcının kovayla satılan kurabiyeleri… Damla çikolatalı bu kurabiyelere çocuk büyük herkes bayılıyor.

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Avustralya’nın Melbourne şehrinde bulunan Pidapipo Gelateria’nın dondurması… Bu dondurmanın özelliği içinin çeşmeden akan erimiş çikolatayla doldurulması.

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New York’ta bulunan The Bedford’ın burgeri… Bu burgerin özelliği köftelerin kızarmış peynirli makarnadan oluşan tabanların arasına yerleştirilmesi. İki lezzet bir arada…

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Los Angeles’ta ve Florida’da bulunan El Cochinito’nun çeşit çeşit Küba sandviçleri…

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Brooklyn New York’ta bulunan Republic of Booza’nın uzayan dondurması… Republic of Booza’nın dondurması salepten yapılıyor ve Ortadoğu etkileri taşıyor.

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Japonya’nın Osaka şehrinde bulunan Rikuro'nun sallanan cheesecake’leri… Bu kocaman ve kabarık cheesecake’lerin üzerinde de Rikuro Amca’nın resmi basılı.

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New York’ta bulunan King Street Kitchen’ın soslu tarçınlı çörekleri… Farklı aromalarda sosları olan bu çöreklerin en popüleri fotoğraftaki kahveli.

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Tayland’ın en meşhur sokak lezzetlerinden roti sai mai… Roti sai mai için yapışkan bir hamur kızgın sacın üzerinde krep inceliğinde pişiriliyor, ardından arasına pamuk helva benzeri bir şeker konarak dürüm yapılıyor.

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New York’ta bulunan Levain Bakery’nin kurabiyeleri… İçi çikolatalı bu kurabiyeler tatlı sevmeyene bile hitap ediyor.

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Kanada’nın Toronto şehrinde bulunan MeNami’nin krem peynirli noodle’ı… Peynir tutkunları için Asya mutfağı da denebilir.

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İzmir’de bulunan Sir Winston’ın raclette peynirli burgerleri… Peynirler döküm kaplarda eritiliyor ve sıcak sıcak burgerlerin üzerine dökülüyor.

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ABD’nin Ohio eyaletinin Cincinnati şehrinde bulunan Skyline Chili’nin sandviçleri… Bu sandviç için ekmeğin arasına yerleştirilmiş sosisin üzerine önce özel chili sosu, ardından küp küp doğranmış beyaz soğan son olarak da rendelenmiş cheddar peyniri ekleniyor.

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Avustralya’nın Sidney şehrinde bulunan The Buffalo Dining Club’ın peynirli ve karabiberli makarnası… Bu makarnanın özelliği kocaman bir peynir tekerleği içinde hazırlanması.

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Kaliforniya’nın Santa Ana şehrinde bulunan Red Envelope’un ıstakozlu çorbası…

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New York’ta bulunan Duck’s Eatery’nin füme karpuzu… Kabuğu soyulan karpuzlar fümelendikten sonra dilimlenerek servis ediliyor.

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San Diego’da bulunan Provisional Kitchen’ın devekuşu yumurtalı kahvaltı tabakları… Devekuşu yumurtası haşlanıyor ya da yağda pişiriliyor.

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New York’ta bulunan Patacon Pisao’nun muza benzer bir meyve olan plantain’den elde edilmiş tabanlarla yapılan sandviçleri

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New York’ta Au Za’atar’ın döneri… Masaya gelen dibi kızarmış patates dolu döner ocağının üzerinden etinizi kendiniz kesiyorsunuz. Döner meraklıları için farklı bir tecrübe olabilir.

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New York’ta bulunan Strip House’un toplam ağırlığı 9 kilogramdan fazla olan çikolatalı pastaları…

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Bangkok’ta bulunan Gojuu Sushi’nin peynirli suşisi… Suşi ve erimiş peynir bir arada, Asya mutfağına farklı bir bakış…

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ABD’nin Wisconsin eyaletinde bulunan Kopp’s Frozen Custard’ın dondurulmuş kreması… Dondurmadan farklı olarak bu tatlı pasta kremasına benzer bir malzemeyle yapılıyor.

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ABD’nin Philadelphia eyaletinde bulunan Beiler’s Donuts’ın donut’ları… Klasik donut’lardan çok farklı aromalara sahipler.

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Las Vegas’ta bulunan Tail & Fin’in taco görünümlü suşileri… Japon mutfağı ile Meksika mutfağının müthiş birleşimi de diyebiliriz.

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New York’ta ve bulunan Mighty Quinn’s Barbeque’nun yaklaşık 700 gramlık kaburgaları… Ete doymadan masadan kalkmak yok…

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