Ölmeden önce mutlaka denemeniz gereken enfes lezzetler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Çıtır çıtır kızarmış soğan halkaları, en sevilen atıştırmalıkların başında geliyor. Özellikle burgercilerde çok sık karşımıza çıkan soğan halkalarını, dondurulmuş halde alıp kızartabileceğiniz gibi kendi soğan halkanızı kendiniz de yapabilirsiniz. Birkaç temel malzemeyle yapabileceğiniz soğan halkaları, ev partilerinde vazgeçilmezleriniz arasına girecek. İşte soğan halkalarının yapılışı ve püf noktaları…
Son dönemde sağlıklı beslenmek isteyenlerin gözdelerinin başında fermente gıdalar geliyor. Mayalanma olarak da Türkçeleştirebileceğimiz fermantasyon geçirmiş gıdalar arasında günlük beslenmemize katılması en kolay olanlardan biri de sirke, özellikle de elma sirkesi. Ancak marketten aldığımız sirkeler ne yazık ki doğal değil. Dolayısıyla sağlığa faydaları da çok sınırlı. Eğer sirkeden gerçekten faydalanmak istiyorsanız, yapabileceğiniz en doğru şey kendi sirkenizi yapmak. Peki bu nasıl olacak? Bu içeriğimizde “Evde elma sirkesi nasıl yapılır?” sorusunun yanıtını vermeye çalıştık. Ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz. İşte evde elma sirkesi tarifi…