Öğrendiğinizde mutfakta ufkunuzu açacak 23 püf noktası

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Hemen her kesim tarafından sevilen lokma tatlısı, Ege bölgesinde ortaya çıkmış ve geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Malzemeleri kolayca derlenebilen ve kolay tarifi ile çok kısa sürede tabakta yerini alan lokma tatlısı, son dönemlerde ise çikolata dolgulu çeşitleriyle ivme yakalamıştır. Peki, Lokma malzemeleri nelerdir? İşte, evde yapılabilecek kolay lokma tarifi
Çeşmi Nigar çorbası, Osmanlı mutfağı lezzetlerinden biridir. Görüntüsü itibariyle mercimek çorbasını andıran Çeşmi Nigar çorbasının farkı içerisinde terbiye kullanılması. Peki, Çeşmi Nigar çorbası nasıl yapılır?