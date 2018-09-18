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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy
18 Eylül 2018 - 10:28,

Öğrendiğinizde mutfakta ufkunuzu açacak 23 püf noktası

Mutfak bilgilerinizi biraz daha geliştirmeye ne dersiniz?

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1

Yemek pişirmek dünyanın en keyifli uğraşlarından biri. Sürekli yeni tatlar keşfederek, yeni teknikler ya da püf noktaları öğrenerek damak zevkinizi günden güne geliştirebilir, ufkunuzu açabilirsiniz. İşte ufkunuzu açacak o ipuçlarından bazıları...

2

Börek yaparken içine pırasa, ıspanak gibi sebzeler koyacaksanız, malzemelerinizi önceden hafifçe unlamanızda fayda var. Böylece böreğiniz çok sulu olmaz.

3

Fırında tavuk pişirirken kafasını öne, ayaklarını arkaya getirin. Çünkü ayaklar daha zor pişer ve fırının arka tarafı daha sıcaktır.

4

Yumurta haşlarken suya bir tutam karbonat eklerseniz, yumurtalarınızı kolayca soyabilirsiniz.

5

Omlet yemeyi çok seviyor ama tavanızı yıkamaya üşeniyorsanız, tüm malzemeleri bir kilitli poşete koyup kaynar suya batırırsanız, bulaşık çıkarmadan omlet yiyebilirsiniz.

6

Soğanı doğramadan önce buzlukta ya da buzlu suda bekletirseniz, gözlerinizi daha az yakacaktır.

7

Çok acı biberleri doğramadan önce ellerinizi biraz zeytinyağıyla ovarsanız, acının parmaklarınızda kalmasını önlemiş olursunuz.

8

Daha yumuşak ve lezzetli makarnalar için, pişirirken su yerine süt kullanabilirsiniz.

9

Özellikle taneli baharatların aromasının iyice çıkması için önce tavada ısıtın sonra yemeğinize ekleyin.

10

Kek hamuruna birkaç damla limon suyu eklerseniz, sitrik asit sayesinde kabartma tozu harekete geçer ve kekiniz daha iyi kabarır.

11

Yemeğin fazla yağını almak için kâğıt havluya sarılı birkaç buz küpünü yemeğin üzerinde gezdirin. Buzun soğuğu yağı havluya çekecektir.

12

Pirinci fazla kavurduğunuz için pilavda yanık bir tat oluştuysa, bir dilim beyaz ekmeği tencerenin en üstüne yerleştirerek bu durumu tersine çevirebilirsiniz.

13

Mayalı hamur işlerini yaparken, bir kaşık toz şekeri karışıma eklerseniz, hamurunuz çok daha fazla kabarır.

14

Kuru fasulye, nohut gibi bakliyatları pişirirken haşlama suyunun üzerinde biriken beyaz köpükleri sıyırıp atarsanız daha az şişkinlik yapacaktır.

15

Oklavanız ya da merdaneniz yoksa bir şişeyi soğuk suyla doldurup hamur açmak için kullanabilirsiniz.

16

Makarnanızı haşladıktan sonra soslayacaksanız, pişirme suyunun hepsini dökmeyin. Nişastalı bu suyu makarnalarınızla birlikte sosa karıştırdığınızda hem daha lezzetli hem de daha kıvamlı olur.

17

Meyveli kek yaparken, meyveleri hamura eklemeden önce toz şekere bularsanız, daha iyi pişerler.

18

Limonun ekşiliğini kabuğuna bakarak anlayabilirsiniz. İnce kabuklu limonlar kalın kabuklulara kıyasla daha ekşidir.

19

Yemeğiniz fazla tuzlu olduysa, birkaç dilim patatesi tencereye atın. Patatesteki nişasta, sorununuzu kolayca çözecektir.

20

Derin dondurucuya atacağınız balıkları öncesinde tuzlarsanız, diriliklerini daha uzun süre koruyacaklardır.

21

Zeytinyağlı yemek yaparken, soğanı rendelemek yerine bıçakla doğrarsanız yemekleriniz daha lezzetli olur.

22

Kek hamurunu kalıba döktükten sonra, kalıbın dibini tezgâha birkaç kez vurursanız, hamurun içinde hava kabarcığı kalmasını önlemiş olursunuz.

23

Meyveli kekin içindeki meyve parçalarının dibe çökmesini önlemek için hamura biraz mısır unu ekleyebilirsiniz.

24

Lokma, tulumba gibi kızartıldıktan sonra şerbete atılan tatlıların hamuruna bir kaşık sirke eklerseniz, daha çıtır olurlar.

25

Mini Türk Mutfağı’nın mini sofrasında bugün Mini Mantı var!

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