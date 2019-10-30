Oğlunun hastalığı nedeniyle üretti, formülünü çocuklarına bile söylemiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Kültürü HaberleriOğlunun hastalığı nedeniyle üretti, formülünü çocuklarına bile söylemiyor
GeriYemek Kültürü Oğlunun hastalığı nedeniyle üretti, formülünü çocuklarına bile söylemiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Yemek Kültürü
İHA
30 Ekim 2019 - 11:37,

Oğlunun hastalığı nedeniyle üretti, formülünü çocuklarına bile söylemiyor

Oğlunun çölyak hastası olduğunu öğrenen pişmaniye ve met helvası ustası Bülent Kılıçarslan, 2 yıl süren çalışmaların ardından glütensiz pişmaniye ve met helvası üretti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Afyonkarahisar’da bundan 3 yıl önce oğlunun çölyak hastası olduğunu öğrenen pişmaniye ve met helvası ustası Bülent Kılıçarslan, 2 yıl süren ar-ge çalışmalarının ardından dünyada bir ilk başararak glütensiz pişmaniye ve met helvası üretti. Kılıçarslan, şimdi ise oğlu için ürettiği pişmaniye ve met helvası siparişlerine yetişemiyor.

2

25 yıllık pişmaniye ve met helvası ustası olarak özel bir firmada çalışan, çölyak hastası olan oğluna her istediğini yediremeyen ve glütensiz ürün bulmakta zorlanan Kılıçarslan, kendi elleriyle yaptığı pişmaniyeyi dahi çocuğuna yediremeyince glütensiz pişmaniye üretmek için kolları sıvadı.

3

Köydeki hayvanlarını satarak bir imalathane açan vefakâr baba Bülent Kılışçarslan, 2 yıl boyunca glütensiz pişmaniye ve met helvasının formülünü bulmaya çalıştı. Hiçbir zaman pes etmeyerek gece gündüz demeden formülü bulmaya çalışan Kılıçarslan, en sonunda glütensiz pişmaniye ve met helvası üretmeyi başardı. Şimdi hem oğluna hem de tüm çölyak hastalarına pişmaniye yedirmeyi başaran Kılıçarslan, neredeyse siparişlere yetişemiyor.

4

Çölyak hastalarına özel üretilen pişmaniyenin üretim serüvenini anlatan Bülent Kılıçarslan, çocuğunun çölyak hastası olması nedeniyle glütensiz pişmaniye işine girdiğini kaydetti.

5

Kılıçarslan, “Üretimimizi çocuğum çölyak hastası olduğu için ve bu ürünleri yiyemediği için ben 25 yıldır pişmaniye ve met helvası üretiyorum özel bir sektörde. Oğlum bunları isteyince tadamayınca glütensiz de hiçbir yerde yok, dünyada yok. Buna istinaden çölyak hastalarımız için, oğlum için bu Ar-Ge çalışmalarına başladım ve bu pişmaniyeyi nasip oldu ürettik” dedi.

6

Ar-ge çalışmalarının tam 2 yıl sürdüğünü belirten Kılıçarslan, “Öncelikle glütensiz genleri oynanmış buğday hastalığından çölyak hastalığı meydana geliyor. Değişik hastalıklara da sebep olduğu için çocuk ve çocuğumda da bu vaka olduğu için araştırmaya girdik. Glütensiz unlarla ürünler üretme denemesine başladık. Ve pişmaniye için de çok uzun bir serüven geçti bizim için 2 yıl sürdü Ar-Ge çalışmaları. Çünkü pamuksu hale getirip, çok değerli vitaminli ürünleri seçerek her bir unun her bir imalat aşamasından geçip yani normal kullandığımız un olmadığı için glütensiz unla her birini çöze çöze, aşama aşama, adım adım bu seviyeye getirdik. Kat ettiğimiz aşama şu anda Allah nasip etti hem met helvası hem pişmaniyeyi seri üretimde çöl yak hastalarımıza ulaştırdık. Çok güzel talep görüyoruz. Çokta güzel dualar alıyoruz” diye konuştu.

7

Glütensiz pişmaniyeyi oğlu için ürettiğini ve şuanda da piyasaya sürdüğünü kaydeden Kılıçarslan, “Oğlumun çölyak hastası olduğunu yaklaşık 2,5-3 yıl önce öğrendik. Boy ve kilo geriliği vardı. Oğluma çölyak teşhisi konduğunda ona karşı alerjisi olduğunu öğrendik. Bu süreçte piyasada çok nadir ender rastlanır ürünlerle, marketten istediğimiz ürünleri alamıyoruz, reyonlarda istediğimiz ürünü kesinlikle bulamıyoruz. Çok minimum seviyelerde ürün bulmak. Aslında bunlar bize bir etken oldu. Duygusal bir yönümüzde var çölyaklı oğlumuz olduğu için ve onun için bu glütensiz pişmaniyeyi yaptık. Nasip oldu Allah’ın izniyle piyasaya da sunduk şuanda. Oğlumda çok memnun, çok seviyorlar, insanlardan çok güzel talepler görüyoruz” dedi.

8

Hayvanlarını ve traktörünü satarak bu işletmeyi açtığını ifade eden Kılıçarslan, “Ek iş olarak hayvancılık ve besicilikle uğraşıyorduk ve oğlumun çölyak hastası olmasıyla bu işletmeyi açabilmek için tüm eşyalarımız, traktörlerimizi, hayvanlarımızı satarak bu işletmeyi açtık, Ar-Ge çalışmalarına başladık. Çok uzun bir serüven olsa da azim ve istekle çalışarak bunu başardık. Bunu Türkiye’de ve Dünya’da tek olmasını sebebi glütensiz ürünleri çoğu insan sağlığına ne kadar faydası olduğunu bilmediği gibi, çölyak hastasının da ne olduğunu bilmediği gibi üretmek istememişler. Bende bu yara bu sıkıntı olduğu için maddi sıkıntılarım olmasına rağmen ben bu teşebbüste bulundum, çünkü oğlum ve oğlum gibi milyonlarca insanlar var, çok hasta insanlar var. Onlar için bu ürünü yapmak benim için bir görevdi. Azimle ailemle birlikte, arkadaşlarımla birlikte bu iş üzerinde çok çalıştık, 2 yıl ar-ge çalışmamız sürdü ve çok güzel kaliteli bir pişmaniye üretmeyi başardık” diye konuştu.

9

Glütensiz pişmaniyenin formülünü tamamen kendisin bulduğunu ve sır gibi sakladığını söyleyen Kılıçarslan şu ifadelere yer verdi:

10

“Piyasadaki glütensiz ürünlerle istediğimiz kalite lezzet düzeyinde olmadığı için tamamıyla formülleri bir bir, tek tek kendim elementlerine varıncaya kadar gramajlarla kendim belirledim, Ar-Ge çalışmalarında tüm notlar alındı ve onlar neticesinde çok vitaminli ve minarelli yaşama daha sağlık katabilecek kaliteli unlarla bu ar-ge’yi kendi formülümle çözdüm. Formül şu anda kimsede yok. Bunu başarmak, glütensiz unlarla çözmek gerçekten zor olan bir şey. Başardığım formül ise kendi formülüm. Çocuklarıma bile söyleyemiyorum şu anda.”

11
12
13
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Höşmerim tatlısı nasıl yapılır? İşte Balıkesir'e özel höşmerim tarifi ve malzemeleri

Yöresel lezzetlerden olan höşmerim, hafif ve doyurucu olmasıyla beraber tatlı sevmeyen kişileri bile kendisine hayran bırakıyor. Peynir tatlısı olarak da bilinen höşmerim, fındık ve ceviz ile süslendiği zaman, ortaya enfes bir lezzet çıkıyor. Peki, höşmerim tatlısı nasıl yapılır? Höşmerim malzemeleri nelerdir? İşte, Balıkesir yöresine özel höşmerim tarifi ve püf noktaları.

/
Lezizz Öneriler

Tuzlu kurabiye nasıl yapılır? Adım adım tuzlu kurabiye tarifi

Tuzlu kurabiye, her öğün tüketebilecek hamur işlerinden biri. İster sabah kahvaltılarında isterseniz de beş çaylarında tüketebileceğiniz tuzlu kurabiyeyi, içinde ne olduğunu bilmenin huzuruyla çocuklarınızın kahvaltı çantalarına da gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Peki, tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte, adım adım tuzlu kurabiye tarifi…

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git