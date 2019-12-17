Odun ateşinde kızarıyor! Görüntüsüyle de iştah kabartıyor

Kaz tiridinin kış yemeği olduğunu belirten Okur, bunun yanında köylerinde yapılan kızılcık ekşisi ve turşu ikram ettiklerini dile getirdi. Müşterilerden Hakan Kiper ise avukat olduğunu, kaz tiridi yemek için kış aylarında Çekalan Mahallesi'ne geldiğini ifade etti. Kaz tiridinin lezzetinin "mükemmel" olduğunu anlatan Kiper, "Türkiye'nin dört köşesinden insanlarımızı bu lezzeti tatmaya davet ediyoruz. Tiridin üzerine semaver çayıyla da unutulmaz bir akşam sohbeti oluyor." diye konuştu.