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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
19 Kasım 2019 - 11:52,

O yöremizin lezzetini üniversitede ders olarak anlatıyor

Sinop’ta iktisatçı Engin Kan (50), öğrenim gördüğü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nda, Karadeniz’e özgü hamsili pilav tarifini, üniversiteli arkadaşlarına uygulamalı olarak anlatıyor.

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Hamsili pilavın ilk kez bir üniversite mutfağında ders olarak verildiğini söyleyen Kan, "Çocukluğumuzun lezzetlerinden birisi olan hamsili pilavın tarifini, arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Herkesin bu lezzeti tatmasını istiyorum" dedi.

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Eskişehir Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden 2016 yılında mezun olan Engin Kan, Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'nda öğrenimini sürdürüyor.

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3'üncü sınıf öğrencisi olan Kan, çocukluğunda babaannesinden gördüğü Karadeniz yöresine özgü hamsili pilavı, üniversiteli arkadaşlarına da tanıtmak için çalışma başlattı.

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Üniversitede bölüm idarecileriyle de görüşen Kan'ın girişimleriyle, hamsili pilavın hazırlanışı, öğrencilere anlatılmaya başlandı.

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Okulda 'sıcak mutfak' derslerine girip, arkadaşlarına hamsili pilavın tarifini uygulamalı olarak anlatan Kan, yöresel lezzette babaannesinden gördüğü incelikleri de arkadaşlarıyla paylaşıyor.

6ÜNİVERSİTE MUTFAĞINDA BİR İLK

'ÜNİVERSİTE MUTFAĞINDA BİR İLK'

Hamsili pilavın ilk kez bir üniversite mutfağında ders olarak verildiğini söyleyen Kan, “Çocukluğumuzun lezzetlerinden birisi olan hamsili pilavın tarifini sıcak mutfak dersinde arkadaşlarımla paylaşmak istedim. Türkiye’nin, hatta dünyanın bu lezzeti tatmasını istiyorum. İleriye dönük planlarımdan birisi de, Bostancılı köyünde ekoturizm yaparak, diğer lezzetleri de insanlara ulaştırabilmek, tanıtabilmek ve değerlerimizi zenginleştirebilmek. Rahmetli babaannem hamsili pilavı çok yapardı. Rahmetli babaannem, ‘uşağım soğan getir, bıçağı getir, maydanoz getir’ diyerek oturduğu yerden bunu yapardı. Bizim de aklımızda buradan kalmış. Hem onları yâd ediyoruz, hem de lezzetli bir yemek yapıyoruz” dedi.

7YÖRESEL LEZZETLER DEĞERLENDİRİLMELİ

'YÖRESEL LEZZETLER DEĞERLENDİRİLMELİ'

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Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğretim üyesi Dr. Aysun Gargacı Kınay da, unutulmaya yüz tutan yöre lezzetlerini öğrencileriyle paylaştıklarını belirterek, "Engin Kan, rahmetli babaannesinin tarifi olan hamsili pilavı yapmak istediğini söyledi. Bizim için de uygundu, çünkü bu aralar Sinop'ta hamsi çok fazla tüketiliyor. Aslında hamsili pilavın derslere girmesi gerekiyor. Çünkü bazı ürünler sadece evlerin mutfaklarında kalıyor. Yöresel lezzetlerimiz turizm açısından da değerlendirilmeli. Hamsili pilavımız neden evlerde tıkılıp kalsın? Neden restoranlarımıza girmesin? Ayrıca yerel ürünleri ve unutulmaya yüz tutmuş tarifleri gün yüzüne çıkarıp, öğrencilerle paylaşmayı istiyoruz. Günümüz reçeteleri ve gastronomi ile ilgili tüm yenilikleri takip edip kaliteli bir eğitim vermeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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