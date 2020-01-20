O şehrimizin yöresel lezzeti! Oldukça yoğun ilgi görüyor

‘MANTI İÇİN SİNOP’A GELİYORLAR’ Kentte 15 yıldır mantı yapan Nurgül Kalyoncu (42), turistlerin mantı yemeden kentten ayrılmadığını belirterek, "Birçok turist, Sinop’a özellikle mantı yemek için geliyor. Artık herkes Sinop’un bu yöresel lezzetini tanıdı ve sevilen bir yemek oldu. Herkes birbirine tavsiye ediyor. Bu nedene siparişler çok fazla. Mantı için önce bir hamur açıyoruz. Hamurun içine un, tuz ve yumurta koyuyoruz.