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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
07 Kasım 2019 - 13:16,

O lezzet artık Alanya mutfağının!

Alanya mutfağının en önemli lezzetlerinden Gülüklü çorba, Türk Patent Enstitüsü tarafından Alanya’ya tescillendi.

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Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Mutfak Mirası Koordinatörlüğü tarafından yaklaşık 3 yıldır titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda patenti alınan Gülüklü çorba, resmen Alanya mutfağının ürünü oldu.

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Alanya Belediyesi aylık olağan meclis toplantılarının Kasım ayı oturumunda konuşan ve çalışmaları meclis üyeleri ve kamuoyuna açıklayan Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, Gülüklü çorbanın işkembeli ve tavuklu olarak tescil işlemlerinin yürütüldüğünü ve hem Gülüklü hem de Hülüklü olarak belgelendirildiğini belirtti.

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Erdoğmuş, bundan sonraki süreçte menüsünde tescilli bu ürüne yer veren işletmelerin Alanya Belediyesi’ne bildirmekle yükümlü olduklarını ifade etti.

4ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK

"ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"

Alanya Belediyesi tarafından alınan bu tescil ile Gülüklü çorbanın reçetesi koruma altına alınmış oldu. İşletmeler için verilecek bir logo ile de bu çalışmanın halka duyurulması yapılacak. Tarifin doğru kullanılabilir olduğunun denetimi de yine bir denetleme kurulu tarafından yapılacak. Alanya Belediyesi ile beraber AHEP Üniversitesi, İlçe Tarım Müdürlüğü, Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası’ndan oluşan uzman ekipler, tescilin kontrol noktasında resmi kurumlar olarak yetkilendirildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya mutfağının korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere doğru aktarılması ile beraber kayıt altına alınması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor ve Alanya Belediyesi’ne ait olan lisanslı sistem Mutfak Mirası Alanya çatısı altında devam edecek” dedi.

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