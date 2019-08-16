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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
16 Ağustos 2019 - 10:40,

O kentte çatılar havadan görüntülendi! Her yer kıpkırmızı...

Adana’da Karaisalı ve Karataş biberinin hasat edilmesiyle birlikte vatandaşların salça hazırlıkları da başladı.

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Adana’da Karaisalı ve Karataş biberinin hasat edilmesiyle birlikte vatandaşların salça hazırlıkları da başladı.

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Satıcılardan salçalık biber satın alan vatandaşlar, biberleri önce temizliyor ardından çektiriyor, son olarak da suyunu çekmesi için damlara seriyor. Kentteki müstakil evlerin ve bazı apartmanların damları çekilmiş biberler nedeniyle yer yer kırmızıya boyandı.

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Salçasını evde yapmayı tercih eden vatandaşlar, Karaisalı ve Karataş ilçesinin meşhur salçalık biberinin hasat edilmesiyle birlikte kent merkezindeki biber satıcılarına akın etti.

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Karaisalı Biberciler ve Zeytinciler Derneği Başkanı Murat Kılıç, Karaisalı ve Karataş biberinin Adana'nın vazgeçilmezi olduğuna değinerek, kilosunun 2 lira 20 kuruşa satıldığını dile getirdi.

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Kılıç, şunları söyledi: “Şu an piyasa oturmuş değil. Aybaşından itibaren piyasa daha rahat oturur. Hava şartlarından dolayı şu an biber tam oluşmadı. 15-20 gün sonra biber daha rahat satılır. Arz-talep meselesidir bu."

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"2 cins biber satılıyor şu anda. Acelesi olanlar hemen alıyor. Vatandaş senede 1 kere bu salçayı yaptığı için fiyatı ne olursa olsun alacak bunu. Alım güzel.”

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Adem Eser isimli biber satıcısı ise verimin az olduğuna değinerek, “Salça fabrikaları günlük 15-20 tır tarla başında bekleyip ürünleri götürüyorlar. Bu biber fiyatları 34 yıllık tecrübeme dayanarak diyorum 3 lirayı bulur. Geçen sene 1 lira 10 kuruştan başlayıp 2 lira 50 kuruşa kadar yükselmişti. Şu an 2 lira 20 kuruştan başladık herhalde 3 buçuk 4 lirayı bulur" dedi.

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Eser, "Karataş’ın toprakları daha verimli olduğu için 300-500 dönüm biber ekiyorlar. Karaisalı da ise 10 ile 20 dönüm arasında ekiyorlar. 100 kilogramdan aşağı biber alan yok. 100 kilogram biberden 20 ile 22 kilogram arasında salça çıkar” diye konuştu.

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Biber alan Zuhal Şimşek de, fiyatların her geçen gün arttığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

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“300 kilogram biber aldık. Salça yapacağız. 2 lira 20 kuruştan aldık. Daha düşüktü, fiyatlar yükseliyor şuanda hep. Yaylacılar geldikten sonra daha da yükselecek. Ondan sonra en son artık kışın düşerse düşer. Yağmurlarda yok salçalık biber için en uygun zaman bu zaman. Gayet güzel kuruyor.”

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“Salçalık biber 20 ile 25 gün arasında kuruyor. İnce serilirse daha erken kuruyor ama kalın serilirse 25 gün sürüyor ve daha güzel tadı oluyor. Elimizle yıkıyoruz, temizliyoruz ve daha sonra makineye veriyoruz onlar hortum ile yukarı dama çekiyor salçamızı.”

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Biber çekim merkezi sorumlusu Ahmet Sarıgül ise günde ortalama 5 ton üretim yaptıklarını vurgulayarak, “Adana’da her evde salçalık biber temizlenir ve salçalık biber yapılır” dedi.

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Sarıgül şöyle devam etti: “Pazardan biber alan vatandaşlarımız buraya biberlerini getirirler, daha sonra biz burada sapını koparıp içini açıyoruz, bol su ile yıkayarak salça haline getirip bidonlara aktarıyoruz.”

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“İlk olarak ön yıkama yapılır ve biber 2’ye ayrılır en son kontrol bandında arkadaşlarımız sap ve çöp varsa arkadaşlarımız temizliyorlar. Kilogramını 60 kuruştan çekiyoruz.”

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Öte yandan, kentin Seyhan ilçesindeki müstakil evler ve bazı apartmanların damlarına serilen çekilmiş salçalık biberler nedeniyle yer yer kırmızıya boyanırken, havadan ilgi çekici görüntüler oluştu.

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