O kentte çatılar havadan görüntülendi! Her yer kıpkırmızı...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
İzmir Valiliği himayesinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında hazırlanan ‘İzmir’in Lezzet Öyküsü’ adlı iki ciltlik kitap tamamlandı. Ege Üniversitesi (EÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Semih Ötleş, editör olarak görev aldığı kitabı EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’a hediye etti.
Kültür Bakanlığı, binlerce yıllık Anadolu kültürünün mutfağında tüten benzersiz 10 özel pilavı belirleyerek fotoğraf ve tariflerini paylaştı. İşte bu 10 özel Anadolu lezzeti.