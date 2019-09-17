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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
17 Eylül 2019 - 14:50,

O kadar lezzetli ki zor şartlarda aramayı bile göze alıyorlar

Ordulu vatandaşlar yüksek kesimlere giderek zor şartlarda imece usulü ile topladıkları orman mantarını sofralarında afiyetle yiyorlar.

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Yüksek kesimlerde yetişen ve toplamasının oldukça zor olduğu orman mantarına bugünlerde vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor.

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Özellikle yaz ayı sonunda ormanlık alanda kendiliği ile yetişen orman mantarı lezzeti ile kendisinin yüksek kesimlerde yetişmesi vatandaşlara büyük çile çektirse de yine de kendini doğal ortamda bulduruyor.

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Aybastı, Korgan ve Kumru ilçelerinin yaylaya yakın yerlerinde yetişen orman mantarına bugünlerde ilgi büyük.

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Her yıl bu aylarda orman mantarı toplamak için kırsal alana çıktıklarını söyleyen Özgür Özmen isimli vatandaş, “Sonbaharın gelmesiyle birlikte orman mantarlar yaylalara yakın yerlerde kendini göstermeye başladı. Yetiştiği yere araçlar giremediği için yolun yaklaşık 3 kilometresini yürüyerek gitmek zorunda kalıyoruz. Zor da olsa mantarların yetiştiği yeri tahmin edip bulduğumuzda gerçekten çocuklar gibi seviniyoruz. Götürdüğümüz kovalara veya poşetlere mantarları toplayarak tekrar evlerimize dönüyoruz. Mantarlar aynı yerde 1 hafta sonra tekrar oluyor ve bizler yine o zorlukları çekerek toplama işlemini yapıyoruz. Lezzeti adeta bizi kendisine çağırıyor. Ayrıca çok toplayanlar komşularına veya arkadaşlarına belli bir ücret karşılığında satıyorlar. Tezgahlarda bugünlerde yüksek kesimlerde toplanan orman mantarlarını görüyoruz. Kilosu 20 ile 25 TL arasında satılıyor. Yani ana geçim kaynağımız olan fındıktan daha fazla fiyatı var” dedi.

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