O kadar lezzetli ki zor şartlarda aramayı bile göze alıyorlar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Çeşit çeşit yapılan ve lezzeti ile damağa hitap eden kurabiye eve gelen misafirler için çay saatlerinin olmazsa olmazlarından. Özellikle elmalı kurabiyeye küçük büyük kimse kolay kolay hayır diyemez. Tarçın ve elma püresi ile hazırlanan elmalı kurabiye kafes şekli ile hazırlandığında, sunumlarınızda göze de hitap edecek. Peki, elmalı kurabiye nasıl yapılır? İşte, kafesli elmalı kurabiye tarifi ve malzemeleri.
Sıradan tavuk tarifinden sıkılanlar için pratik bir o kadar da hafif bir önerimiz var: Fırında tavuk pirzola. Terbiyelenen tavuklar, küp küp doğranan patlıcanlarla buluşup fırına veriliyor, hem pilavın hem de makarnanın yanına çok yakışan bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, fırında tavuk pirzola nasıl yapılır? İşte, adım adım fırında tavuk pirzola tarifi