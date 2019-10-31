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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA/AA
31 Ekim 2019 - 13:52,

O ilimizin lezzetleri de UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil oldu

Türkiye'de Gaziantep ile Hatay'ın ardından gastronomi alanında 2019 UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na Afyonkarahisar da dahil oldu.

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Afyonkarahisar'ın lezzetleri, Gaziantep ve Hatay'ın ardından Yaratıcı Şehirler Ağı kapsamında UNESCO'ya girdi. Valilik, Belediye Başkanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ile kentteki sivil toplum kuruluşlardan oluşan ekibin, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı ile ilgili uzun süredir yürüttükleri çalışma başarıyla sonuçlandı.

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Şehrin coğrafi işaret tescili almış lokum, sucuk, haşhaş, keşkek ile somun ekmeği başta olmak üzere yöresel lezzetleri ve tatlıları markalaşma yönünde ilerliyor.

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Türkiye'de 3'üncü il olarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Afyonkarahisar mutfağı için ilerleyen günlerde bir lansman yapılacağı belirtildi.

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Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, kentin Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı olan UNESCO tarafından gastronomi şehri olarak ilan edildiğini belirtti.

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Tutulmaz, "Türkiye'de gastronomi alanında UNESCO'ya Gaziantep ile Hatay'dan sonra dahil olan üçüncü şehir Afyonkarahisar olmuştur. Yine geçen günlerde de Termal Kentler Birliği'ne de dahil edilmişti. Bunlar bizim için çok önemli. Çünkü artık şehirlerimizin markalaşması gerekiyor. Biz de Afyonkarahisar'ımızı marka şehir haline getirme gayreti içerisindeyiz. Bunun için il yöneticilerimiz, siyasilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızca önemli çalışmalar yaptık. Bunların sonuçlarını da bir bir almaya başladık" dedi.

624 KİŞİLİK BİR EKİBİN BAŞARISI

24 KİŞİLİK BİR EKİBİN BAŞARISI

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan da, Afyonkarahisar mutfağının UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olma sürecinin bir yıl önce başladığını söyledi.

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Valilik, Belediye Başkanlığı ile Zafer Kalkınma Ajansı'nın kurduğu 24 kişilik ekibin başarısının büyük olduğunu aktaran Gümüşhan, "Afyonkarahisar mutfağımız UNESCO 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olmasıyla kentimizin lezzetleri tescillenmiş oldu." dedi.

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Afyonkarahisar'ın marka şehir olma yolunda ilerlediğini belirten Gümüşhan şunları da ekledi: "Bu başarıda Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz başta olmak üzere, emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Gastronomi alanında Afyonkarahisar mutfağıyla ilgili çalışmalara katkı vermeye devam edeceğiz."

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