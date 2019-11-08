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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber: DHA, Fotoğraf: DHA / Ingimage/ Alamy
08 Kasım 2019 - 17:40,

O ilimizin yöresel lezzetleri de tescilleniyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), coğrafi işaretli ürün tescili konusunda çalışmalarına devam ediyor. Bursada üretilen ve kentle özdeşleşmiş ürünlere coğrafi işaret tescili almak için girişimlerini sürdüren BTSO, şehrin coğrafi işaret tescilli ürünleri arasına Bursanın geleneksel lezzetleri tahinli pide, cevizli lokum, pideli köfte, süt helvası ve cantığı da eklemeye hazırlanıyor.

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BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa'nın coğrafi yapısı, tarım üretimi, tarihi ve kültürel çeşitliliği ile geleneksel ve yerel ürünler bakımından Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biri olduğunu söyledi. BTSO olarak Bursa'nın sahip olduğu değerleri en iyi şekilde muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Burkay, "Bu doğrultuda şehrimize özgü geleneksel ve yöresel ürünlere coğrafi işaret tescili almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kestane şekeri için gerçekleştirdiğimiz başvurunun ardından tahinli pide, cevizli lokum, pideli köfte, süt helvası ve cantık için de Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Coğrafi işaret tesciliyle Bursa'ya özgü ürünleri koruma altına alırken, bu ürünlerin marka değerleri ve tanınırlıklarının da artmasını sağlayacağız." dedi.

2KATMA DEĞER ARTACAK

KATMA DEĞER ARTACAK

Coğrafi işaret tescil belgesi ile ürünlerin Bursa ekonomisine katkılarının da artacağını ifade eden Başkan Burkay, coğrafi işaretin ürünlerin sahip olduğu katma değeri yükselttiğine dikkati çekti. Coğrafi işaret tescilli ürünlerin yurt dışı satışında muadillerine göre yaklaşık 2 kat daha pahalıya satıldığını ifade eden Başkan Burkay, "Coğrafi işaret tescili ile hem Bursa'ya özgü ürünlerin katma değeri hem de üreticilerin gelirleri artacak. Bursa'daki ürünlerin tescillenmesi için önümüzdeki dönemde de çalışmalara devam edeceğiz." dedi.

3BURSANIN YÖRESEL ÜRÜNLERİ DÜNYAYA AÇILACAK

BURSA'NIN YÖRESEL ÜRÜNLERİ DÜNYAYA AÇILACAK

Bursa'ya özgü ürünlerin dünyaya tanıtılması açısından coğrafi tescilin önemine değinen İbrahim Burkay konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dünya genelinde coğrafi işaret tescilli yaklaşık 10 bin ürünün pazar büyüklüğü 200 milyar dolara ulaşmış durumda. İtalyanın balzamik sirkesi ve parmesan peyniri, Fransanın rokfor peyniri her yıl ülkelerine milyonlarca dolarlık katkı sağlıyor. BTSO olarak Bursa'nın mevcut potansiyeliyle bu pazardan önemli bir pay alabileceğine inanıyoruz. Bursa'da üretilen, şehrimizle özdeşleşmiş, yabancı turistlerin ilgi gösterdiği çok sayıda ürünümüz bulunuyor. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde Avrupa Birliğinden de tescil belgesi alarak ürünlerimizi dünya ile buluşturmayı hedefliyoruz."

4UNLU MAMÜLLER İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

UNLU MAMÜLLER İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLADI

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur ise Bursa'nın yöresel lezzetleri ve tarım ürünlerinin coğrafi işaret tescili almasına büyük önem verdiklerini söyledi. Bu kapsamda BTSO 16. Komite (Un ve Unlu Mamüller İmalatı) öncülüğünde Bursa'daki tahinli pide, cevizli lokum ve cantık üreticilerini ziyaret ettiklerini belirten Onur, Ürünlerin tarihi, imalat süreçleri ve Bursa'ya özgü olmasını sağlayan özelliklerine ilişkin bilgileri topluyoruz. Bu ürünlere ilişkin müracaatımızı en kısa sürede Türk Patent ve Marka Kurumuna ileteceğiz. Oda olarak şehrimizdeki coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırmak adına çalışmalara devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

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Aytuğ Onur ayrıca Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bursa defne yaprağı için yapılacak coğrafi işaret tescil başvurusuna da paydaş olarak destek vereceklerini belirtti.

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