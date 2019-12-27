O da özel lezzetler arasına katıldı... Geçmişi Osmanlı mutfağına dayanıyor

"Sade, vişneli, portakallı, kakaolu ve Antep fıstıklı çeşitleriyle yapılan ekmek kadayıfı, her yemeğin ardından sevilerek tüketilen bir tatlı çeşidimizdir. Manda kaymağı ile tüketilmesi de tarifi imkansız bir lezzet ortaya çıkıyor. Özellikle 'Yeşil Bomba' ismini verdiğimiz Antep fıstıklı ekmek kadayıfını ilk yapan işletmeyiz. ar-ge'sini ve üretimini yaptığımız tatlımız, yeşil görünümüyle Afyonkarahisar ve Türkiye genelinde büyük ilgi görmektedir. Hatta tadına bakan misafirlerimiz, hediye olarak giderken alıp götürüyorlar."