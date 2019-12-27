O da özel lezzetler arasına katıldı... Geçmişi Osmanlı mutfağına dayanıyor
Afyonkarahisarlı restoran ve tatlıcı esnafı, kentin yöresel şerbetli tatlısı "ekmek kadayıfı"na Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tarafından verilen coğrafi işaret tescili belgesini sevinçle karşıladı.
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Afyonkarahisarlı restoran ve tatlıcı esnafı, kentin yöresel şerbetli tatlısı "ekmek kadayıfı"na Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tarafından verilen coğrafi işaret tescili belgesini sevinçle karşıladı.
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Türkiye'de Gaziantep ile Hatay'ın ardından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına dahil olan Afyonkarahisar mutfağının yöresel ürünlerine aldığı coğrafi işaret tescil belgeleri her geçen gün artıyor.
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Haşhaş, lokum, sucuk, pastırma, keşkek, vişne ve patatesli köy ekmeğinin ardından TÜRKPATENT tarafından son olarak kentin yöresel şerbetli tatlısı "ekmek kadayıfı" da coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı.
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Kentte, sade, vişneli, portakallı, kakaolu ve Antep fıstıklısı yapılan "ekmek kadayıfı", manda kaymağı ile buluşunca damakta eşsiz bir lezzet bırakıyor.
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Afyonkarahisar'daki restoran ve tatlıcı esnafı, şehirle markalaşmış damak tatları ekmek kadayıfının aldığı coğrafi işaret tescili haberini sevinçle karşıladı.
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Kentteki bir restoranın İşletme Müdürü Mehmet Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na yeni dahil olan Afyonkarahisar mutfağının yöresel lezzetlerinin kente gelen misafirler tarafından çok beğenildiğini söyledi.
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Ekmek kadayıfının kente özgü şerbetli bir tatlı çeşidi olduğunu dile getiren Polat, şunları söyledi:
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"Sade, vişneli, portakallı, kakaolu ve Antep fıstıklı çeşitleriyle yapılan ekmek kadayıfı, her yemeğin ardından sevilerek tüketilen bir tatlı çeşidimizdir. Manda kaymağı ile tüketilmesi de tarifi imkansız bir lezzet ortaya çıkıyor. Özellikle 'Yeşil Bomba' ismini verdiğimiz Antep fıstıklı ekmek kadayıfını ilk yapan işletmeyiz. ar-ge'sini ve üretimini yaptığımız tatlımız, yeşil görünümüyle Afyonkarahisar ve Türkiye genelinde büyük ilgi görmektedir. Hatta tadına bakan misafirlerimiz, hediye olarak giderken alıp götürüyorlar."
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Polat, coğrafi işaret tescili alan ekmek kadayıfının UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan Afyonkarahisar'a büyük avantaj sağladığını, kente gelen misafirlerin bu lezzeti tatmadan şehirden ayrılmamalarını tavsiye etti.
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Tatlıcı esnafı Şükrü Pancar da ekmek kadayıfının Afyonkarahisar'ın geleneksel bir tatlı çeşidi olduğunu belirterek, "Tatlımızın geçmişi, Osmanlı mutfağına dayanmaktadır. Kaymakla beraber tüketildiğinde ağızda güzel bir damak tadı bırakıyor. Geleneksel tatlımızın coğrafi işaret tescili alması bizleri sevindirdi ve güzel bir haber oldu" dedi.
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Tatlıcı esnafı Enver Öney de coğrafi işaret tescili alan yöresel lezzetleri ekmek kadayıfı için girişimde bulunan Afyonkarahisar Valiliği ile Belediye Başkanlığına teşekkür etti.
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Coğrafi işaretin ekmek kadayıfının tanıtımına büyük katkı sağlayacağına işaret eden Öney, şöyle devam etti:
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"Bu güzel haber, Afyonkarahisarlı tatlıcıları çok mutlu etti. Biz de şehrimize verilen coğrafi işaret tescilini sürekli en güzel ekmek kadayıflarını yapmak ve misafirlerimize sunmak için elimizden gelen bütün çabaları sarf edeceğiz ve koruyacağız."
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Afyonkarahisar Belediyesi'nin başvurusu doğrultusunda coğrafi işaretle tescillenen kaymaklı ekmek kadayıfının tescil belgesini Türk Patent ve Marka Kurumu'nda düzenlenen törenle teslim alan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, "Sırada bekleyen sekiz ürünümüz var. Marka ve patent başvurularımız devam edecek" dedi.
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Afyonkarahisar Belediyesi'nin girişimleriyle kısa bir süre önce coğrafi işaret tescili alınan 'kaymaklı ekmek kadayıfının' tescil belge töreni, Türk Patent ve Marka Kurumu'nda gerçekleştirildi. Törene, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile birlikte katılan Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, tescil belgesini Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan'dan teslim aldı.
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Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i tebrik eden Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Asan, kaymaklı ekmek kadayıfının artık Afyonkarahisar'ın patentli bir ürünü olduğunu belirterek, bu patentin hem ülkemize hem de şehrimizin ekonomisine ve tanıtımına katkı sağlamasını temenni etti.
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Kaymaklı ekmek kadayıfının Afyonkarahisar'da sofraların olmazsa olmaz lezzetlerinden birisi olduğunu belirten Başkan Zeybek ise, "Böylesine önemli bir ürünümüzün patentini almış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Afyon mutfağı olarak gerçekten damak zevkine hitap eden birçok ürünümüz var. Bunlardan sekiz tanesi sırada bekliyor. İnşallah daha da fazlası için müracaatımız olacak" dedi.