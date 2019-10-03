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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
03 Ekim 2019 - 09:57,

Nesillerdir devam eden bir gelenek... Özellikle kış aylarında tüketiliyor

Bağ bozumuna başlanan Niğde’de bağdan toplanan üzümler, geleneksel yöntemlerle pekmez olarak değerlendiriliyor.

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Bağ bozumuna başlanan Niğde’de bağdan toplanan üzümler, geleneksel yöntemlerle pekmez olarak değerlendiriliyor.

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Niğde’nin üzüm bağlarıyla ve pekmeziyle ünlü Kemerhisar beldesinden bağlardan kesilip getirilen üzümler ezilerek elde edilen şıradan pekmez ve pestile benzeyen köfter yapılıyor.

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Şıra, beyaz toprakla 1 gece mayalanması için bekletiliyor. Kurulan ocaklarda kaynatılarak pekmez haline getiriliyor. Pekmezin yanı sıra yöre tatlısı olarak kışın tüketilen köfter yapılıyor.

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Bağcılık mesleğinin dedelerinden bu yana geldiğini ifade eden Muharrem Yazgan, bağlardan topladıkları üzümlerin bir kısmını sattıklarını, bir kısmını da pekmez ve köfter yaparak değerlendirdiklerini söyledi.

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Sonbaharın gelmesiyle bağda kalan bütün ürünleri topladıklarını dile getiren Yazgan, “Üzümleri topladık pekmez kaynatmaya başladık. Biz burada pekmez haricinde köfter yapıyoruz. Üzümün suyundan ve içerisine bir miktar nişasta ve un eklenir ve pişirilir. Katılaştıktan sonra doğranır ve üzeri beyazlar pudralanmış gibi ve insanlar keyifle yer. İnsanlar çikolata türü ürünleri tüketiyor ama bu köfter doğal. Bu sene 1 ton civarından köfter üretimi var” dedi.

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Üretici Mehmet Yazgan ise, “Sistemli bir bağ kurduk. 40 dönüm üzerinde Sultaniye çekirdeksiz üzüm bağımız var. Dönümünden 5 ton ürün alıyoruz ama bu yıl dolu yağışından verim düştü. Sofralık bir üzüm ve köfter, pekmez ve kuru üzüm olarak değerlendirip satış yapıyoruz” dedi

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