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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01 Kasım 2019 - 13:11,

Nefis yöresel lezzetleri ile Bursa mutfağı bambaşka!

Osmanlı Devleti'ne başkent olmuş güzel şehrimiz Bursa'nın mutfağında da saray mutfağının izlerini görmek pek de zor değil. Bu yüzden, tarihi gibi Bursa mutfağı da oldukça zengin tatlara sahip. En ünlü yemeği Bursa kebabından (İskender kebabı) Kemalpaşa tatlısına kadar Bursa mutfağından nefis yöresel tatları sizin için derledik. İşte Bursa'nın yöresel mutfağından iştahınızı kabartacak tarifler...

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1Dilber dudağı tarifi

Dilber dudağı tarifi

Türk mutfağının en güzel tatlılarından biri, dilber dudağı. Bursa mutfağına pek çok tarif gibi Osmanlı saray mutfağından miras kalmış. Bayramlarda ve özel günler hazırlanan bu mükemmel tatlı hem görünüşüyle hem de tadıyla kalbiniz fethedecek. Evde denemek isteyenler için işte dilber dudağı tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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2Bursa kebabı (İskender kebap) tarifi

Bursa kebabı (İskender kebap) tarifi

1867 yılında Mehmet oğlu İskender Efendi, kendi dükkanında bütün ya da yere paralel olarak kestiği kuzu etini sinir ve kemiklerinden ayırıp dikey çubuğa kat kat yerleştirir. Bir ocağın önünde de pişirmeye başlar. Daha sonra kebaplık pideleri küçük kesip ocakta kızartır ve arasına da etleri yerleştirir. İskender Efendi'nin bu kebabı Bursa'da çok dikkat çeker. Biz her ne kadar İskender kebabı desek de Bursa'da İskender Efendi'nin "dönen kebabı" olarak adlandırılır. Bu leziz mi leziz yemeği sizde evinizde denemek isterseniz işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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3Cennet künkü tarifi

Cennet künkü tarifi

Bursa'nın yöresel şerbetli tatlılarından cennet künkü ile karşınızdayız! Geleneksel Bursa kültüründe düğün hazırlıkları yapılan kız evine gönderilen bir tatlı, cennet künkü. Nişan bohçasına da konulan bu yöresel tatlı bayram ve özel günlerin de vazgeçilmezi. Bursa'nın bilinen en eski tariflerinden olan cennet künkünü siz de denemek isterseniz işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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4Cevizli lokum tarifi

Cevizli lokum tarifi

Bu lokum bildiğiniz lokumlardan çok farklı. Kendisi Bursa'ya özgü cevizli lokum... Bursa geleneklerine göre bayram, düğün ve özel günlerde misafirlere bu leziz mi leziz hamur işinden ikram edilir. Çayın yanında harika gidecek bu tarifi yapmanız için illaki bir düğün olmasına gerek yok. Cevizli lokumu denemek isterseniz tarifini aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

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5Muradiye çorbası tarifi

Muradiye çorbası tarifi

Muradiye çorbası adını Osmanlı sultanı İkinci Murad’dan alan, hem sebzeli hem tavuklu hem de terbiyeli bir çorba. Yani özellikle soğuk kış günlerinde imdadınıza yetişecek nitelikte. Peki Bursa mutfağına ait olan Muradiye çorbası nasıl yapılır? Sizin için hem malzemelerini hem de yapılışını aşağıda adım adım anlattık. Afiyet olsun…

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6İncir dolması tarifi

İncir dolması tarifi

Bursa'nın geleneksel mutfağından çok farklı bir lezzet! İncir dolması... Osmanlı saray mutfağının mükemmel tatlılarından biri olan incir dolması Bursa'da özel günlerde hazırlanıyor. Tek başına da harika olan incir, ceviz ve kaymak ile buluşunca damak tadınızda ayrı bir tat bırakacak. Evde denemek isteyenler için bu mükemmel tatlının tarifini aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

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7Damat paçası tarifi

Damat paçası tarifi

Osmanlı saray mutfağının leziz izlerini taşıyan Bursa'dan yöresel bir yemek ile karşınızdayız! Damat paçası... Düğünlerde gelinin annesi tarafından yapılan bu yemek günlük menülerde de yaygın olarak yer almaktadır. Tavuk suyuyla ıslatılmış ve beşamel sosuyla lezzeti katlanmış damat paçası sizi asla pişman etmeyecek. İşte Bursa yöresel mutfağından bu enfes yemeğin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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8Süt helvası (Bursa helvası) tarifi

Süt helvası (Bursa helvası) tarifi

Kavruk tadın altından gelen o hafif şekerli enfes aroma… Süt helvası için kavrulmuş un ve sütün muhteşem uyumu diyebiliriz. Bursa helvası diye de bilinen ve fırında pişen bu çok lezzetli ve oldukça pratik tatlıyı siz de denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…

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9Gelincik böreği (Çarşaf böreği) tarifi

Gelincik böreği (Çarşaf böreği) tarifi

Bursa'ya özgü olan gelincik böreği diğer adıyla çarşaf böreği sofralarımızın vazgeçilmez tatlarından. Hem kolayca açılması hem de görüntüsü ile diğer böreklere fark atan bu tarifimizin iç harcını dilediğiniz malzemelerden hazırlayabilirsiniz. Nefis tadı ile misafir sofralarınızın baş tacı olacak gelincik böreğini sizde denemek isterseniz işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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10Kestane şekeri tarifi

Kestane şekeri tarifi

Birçoğumuzun uzun otobüs yolculuğu yaparken mola esnasında alacağı ilk tatlı ya pişmaniye ya da kestane şekeri olur. Tercihinizi kestane şekerinden yana kullanıyorsanız bu lezzet tam size göre demektir. Uludağ’da yetişen kestanelerden yapılan kestane şekeri Bursa’nın marka ürünlerinden biri. Tabii ki bu, dışarıda satılan her kestane şekerinin güzel olduğu anlamına gelmiyor. Fakat, evinizde de kolayca hazırlayabilirsiniz. Yapımı gayet basit, sadece 1 gün yemeden durmanız gerekli. Şimdiden afiyet olsun...

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11Dik dik kebabı tarifi

Dik dik kebabı tarifi

Dik dik kebabı adıyla özdeşlemiş bir lezzettir. Diğer kebaplara nazaran yapımı sizi yormayacak cinsten. Tek yapmanız gereken yufkaları rulo haline getirerek küçük parçalara bölmek ve o parçaları dik bir şekilde tabağa koyup üstüne tavukları dizmek. İşte hepsi bu kadar! Osmanlı saray mutfağının, geleneksel Bursa mutfak kültürüne katkısı olan yemeklerindendir. Kebap ziyafeti çekmek isterseniz bu tarif tam size göre. Şimdiden afiyet olsun...

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12Hamur bamyası tarifi

Hamur bamyası tarifi

Hamur bamyası Bursa yöresinde yapılan bir tür sulu hamur yemeği. Çorba olarak da tüketebileceğiniz hamur bamyasının adında bamya olsa da içinde bamya yok. Biz bugün etsiz bir tarif hazırladık ama arzu ederseniz hamur bamyasının içine haşlanmış tavuk ve haşlanmış nohut da ilave edebilirsiniz. Hamurları hazır da satılan hamur bamyasını evde kendiniz yapmak isterseniz işte tarifi…

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13Pideli köfte tarifi

Pideli köfte tarifi

Bursa’da İskender kebabın doğduğu yer olan Tarihi Kayhan Çarşısı’nda ortaya çıkmış bir lezzet daha vardır: Pideli köfte. Tırnaklı pidelerin üzerine yerleştirilmiş minik köfteler, yoğurtlu sos, tereyağı, közlenmiş sebzeler derken, pideli köfte karşı konulmaz bir yemektir. Sizin için pideli köftenin tarifini ve malzemelerini aşağıda anlattık. Çok beğeneceğinize eminiz…

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14Sipsi çorbası tarifi

Sipsi çorbası tarifi

Akşama ne pişersem? diyorsanız tavuk ve tereyağının leziz buluşması sipsi çorbasını mutlaka deneyin. Bursa'nın yöresel mutfağına özgü bu tarif klasik çorbalardan sıkılanlar için de kurtarıcı olabilir. Sofranızda sipsi çorbasına yer vermek isterseniz işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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15Etli erik yemeği tarifi

Etli erik yemeği tarifi

Osmanlı saraylarından sofralarınızı şenlendirecek bir tarifimiz var. Bursa mutfağının enfes etli erik yemeği... Bahar aylarında yetişen yeşil eriğin ekşiliği ile nefis kuzu etinin lezzetli buluşması damak tadınızda izler bırakacak. Bu enfes tarifin akşam yemeklerinde veya misafir sofralarınızda size eşlik etmesini isterseniz işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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16Keles güveci tarifi

Keles güveci tarifi

Keles güveci, Bursa'nın ilçelerinden Keles'e has bir lezzet. Bursa'nın yöresel yemeklerinden olan keles kebabı daha çok küçükbaş hayvancılığın yapıldığı bölgede genellikle cuma günü güveç lokantalarında hazırlanır. Osmanlı saraylarından günümüze gelen bu lezzeti evinizde denemek isterseniz işte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...

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17Mustafa Kemalpaşa tatlısı tarifi

Mustafa Kemalpaşa tatlısı tarifi

Şerbetli tatlı sevenler için harika bir tarifimiz var! Bursa'nın yöresel mutfağından Mustafa Kemalpaşa tatlısı... Tabii, dondurma ya da kaymak eşliğinde servis edilirse tadından yenmez. Adını Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden alan bu harika tatlıyı tuzsuz beyaz peynir ile evde de hazırlayabilirsiniz. İşte Mustafa Kemalpaşa tatlısının malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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18Beğendili kebap tarifi

Beğendili kebap tarifi

Bursa'ya özgü beğendili kebap, hünkar beğendinin daha sade hazırlanmış hali. Kuzu eti, patlıcan, kaşar peyniri ve tereyağının bu enfes buluşmasını mutlaka deneyin. İşte beğendili kebabın malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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19Dede çorbası (Kesme hamur çorbası) tarifi

Dede çorbası (Kesme hamur çorbası) tarifi

Dede çorbası (Kesme hamur çorbası), geçmişte yatır başında hazırlandığı için bu adı almış. O dönemde arzu edilen istekler gerçekleşince bu çorba yatır başında pişirilip dağıtılırmış. Günümüzde ise hazırlaması pratik olan dede çorbası daha çok günlük veya ramazan menülerinde yerini alıyor. Bursa'nın meşhur tariflerinden dede çorbasına (Kesme hamur çorbası) sizde bir şans vermek isterseniz işte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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20Oğmaç çorbası tarifi

Oğmaç çorbası tarifi

Bursa'nın yöresel lezzetlerinden biri olan oğmaç çorbası soğuk havalarda içinizi ısıtacak. Adını yoğurulan hamurun ufalanmasıyla oluşan hamur topaklarından alan bu leziz çorbayı nohut, kuru fasulye ve tavuk ile de hazırlanıyor. Herkesin beğenisini kazanacak bu enfes tarifi ister yoğurtlu terbiye ile isterseniz de tereyağlı salçalı sos ile hazırlayın. Hem leziz hem de geleneksel oğmaç çorbası, biraz zahmetli olsa da tattığınızda her şeye değecek. İşte malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...

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21Yumurta dolması tarifi

Yumurta dolması tarifi

Özellikle kahvaltılarda yöresel lezzetleri sevenler için nefis bir tarifimiz var. Kökeni Bursa'nın Mudanya ilçesine dayanan yumurta dolması dışı çıtır içi yumuşacık benzersiz bir lezzet. Yumurtaya farklı bir gözle bakmak isteyenler yumurta dolmasını kesinlikle kaçırmamalı. Şimdiden afiyet olsun...

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22Tahinli pide tarifi

Tahinli pide tarifi

Tahanlı pide olarak da bilinen tahinli pide, Bursa’da kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Bu çok lezzetli pideyi denemek isterseniz, leziz tahinli pide tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Sadece yazın değil kışın da konservenizi hazırlayın

Sebze ve meyveleri mevsimi dışında da tüketebilmenin en sağlıklı yolu, evde yapılan katkısız konserveler. Konserve denince akla genellikle kış hazırlığı olarak kavanozlara doldurulan yaz sebzeleri ve meyveleri geliyor ancak kış aylarında da konserve hazırlayabilirsiniz. Özel bir üniversitenin Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Haydar Şahin, kış konserveleri için tarif ve ipuçları paylaştı. İşte Şahin'in uyarıları...

Fotoğraf: Ingimage /
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Analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Adım adım analı kızlı çorbası tarifi…

Analı kızlı çorbası, Adana'nın en meşhur yemeklerinden biri. Başlangıç olarak ikram edilen analı kızlı çorbası, oldukça ve doyurucu zahmetlidir. Peki, namını Türkiye’nin dört bir yanına yayan ve gibi bölgelerde ana yemek gibi tüketilen analı kızlı çorbası nasıl yapılır? Adım adım analı kızlı çorbası tarifi…

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