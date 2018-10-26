Ne olduğundan eminseniz bir daha bakın

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fotoğraflar: Instagram
26 Ekim 2018 - 11:42,

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İngiltere'nin St. Albans şehrinde yaşayan şef Ben Churchill, görenleri bir daha baktıran tatlılarıyla ünlü. Çünkü Churchill'in tatlıları hiçbir zaman göründüğü gibi olmuyor. Tatlıları günlük objelere benzeten Churchill'in bir de bu tatlıların tariflerinden oluşan Food Illusions isimli bir yemek kitabı bulunuyor. Ünlü şefin Instagram hesabı chefbenchurchill’de paylaştığı inanılmaz tabaklardan birkaçını BoredPanda'dan derledik...

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Üzeri köpüklü bir bulaşık süngeri gibi göründüğüne bakmayın. O aslında üzeri naneli kırıntılarla süslenmiş bir kek. Köpüğü de süt köpüğü...

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Bir dilim ekmeğin üzerine yerleştirilmiş bir sahanda yumurta görüyorsanız bir daha bakın. Çünkü aslında gördüğünüz şey bir dilim kek üzerine yerleştirilmiş krem şanti ve limonlu jöle.

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Yılbaşı sofralarını süslemeye uygun bir havuçlu kek...

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Çikolatalı ve pancarlı brownie'nin içine çikolatalı köpük doldurulmuş. Toprak çikolatadan, yapraklar ise nane yaprağı...

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Topraktan yeni sökülmüş mantar gibi görünüyorlar değil mi? Aslında bunlar Hindistan cevizi aromalı şekerler.

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Dışından bakınca bir yeşil elma, içine girince yeşil elma aromalı pannacotta...

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Saksıdan çıkmış bir pancar kökü görüyorsanız yeniden bakın. Topraktan saksıya gördüğünüz her şey aslında çikolata, pancarın kendisi de çikolatalı ve pancarlı kek.

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Vişneli kek, Hindistan cevizli trüf, limonlu mereng ve biberiyeli çikolatadan oluşan bu tabağın topraklı mantarlar olmadığına inanmak gerçekten zor.

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Portakallı parfe ve mereng tozu bir araya gelmiş ve küflü bir portakala dönüşmüş.

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Köküyle, etiketiyle eksiksiz bu limonu kesiyorsunuz, içinden limonlu pannacota ve yeşil çaylı krema çıkıyor. Muhteşem değil mi?

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Çikolatalı ve acı biberli kek, acı biber görünümünde... Isırdığınızda bir sürprizle karşılaşacağınız kesin.

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Vanilya ve kekikle fümelenmiş pannacotta, içi de baharatlı portakal sosu dolu. Dallar da çikolatadan ve gerçek kekik dallarından. Gerçekten enfes görünüyor.

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