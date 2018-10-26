Ne olduğundan eminseniz bir daha bakın

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kimi insan vardır iki yumurtayı bir tavaya kırmayı beceremez, kimi insan vardır üç malzemeyle 12 kişilik sofra donatır, yarım saatte mantı açar, parmak yedirtecek lezzette dolma sarar. Peki siz hangi gruptasınız? "Ben mutfağı çok iyi bilirim, elimden her iş gelir, yemeğimi bir yiyen bir daha ister" diyenlerdenseniz bu testimiz sizin için. Gelin çözün soruları, gösterin marifetinizi konu komşuya. Haydi başlayalım!
Saçları ve cildi besleyen balık, aynı zamanda kas ve kemik gelişiminde de önemli rol oynuyor. Balığı sağlıklı tüketmenin püf noktalarını sizler için sıraladık...