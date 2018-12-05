Mutfak aletlerine farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak 23 ipucu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Mutfak Tüyoları HaberleriMutfak aletlerine farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak 23 ipucu
GeriMutfak Tüyoları Mutfak aletlerine farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak 23 ipucu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Mutfak Tüyoları
Kaynak: Reader's Digest Çeviri: Sevin Turan Fotoğraflar: Alamy
05 Aralık 2018 - 13:10,

Mutfak aletlerine farklı bir gözle bakmanızı sağlayacak 23 ipucu

Mutfakta kullandığınız araçları sınırlandırmayı bırakın. Buradaki 23 ipucu ile sizin için mutfakta her şey daha pratik olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/24

Mutfakta işinizi kolaylaştırmak istiyorsanız, yapabileceğiniz en mantıklı şeylerden biri her zaman elinizin altında olan mutfak aletlerini farklı amaçlarla kullanmaya çalışmak. Donmuş eti eritmek için alüminyum tencerelerinizden, limon sıkmak için mikrodalga fırınınızdan faydalanabileceğinizi söylesek inanmazsınız ama doğru. Nasıl mı? İşte tüm ipuçları…

2/24

Hamur işi yaparken yumurtanın sarısıyla beyazını ayırmak için boş bir su şişesinden faydalanın. Şişeyi biraz sıkıp bir vakum oluşturun. Yumurtanın sarısını bu şekilde şişenin içine çekin. Ardından başka bir kaba rahatça aktarın.

3/24

Mısır ayıklarken kek kalıbınızdan faydalanın. Kalıbın ortasındaki boşluğa mısır koçanını oturtun. Bıçakla yukarıdan aşağı kesin. Taneler kalıbın içinde toplanacak.

4/24

Makarnayı süzerken tencereyi süzgecin içine boşaltmak yerine süzgeci tencerenin üzerine oturtun. Süzme işlemini çok daha kolay yapacak, elinizi yakmaktan da korunacaksınız.

5/24

Kekiniz kalıptan çıkarırken parçalandıysa üzülmeyin. Onun yerine güzel bir cam kasenin içine taze krema ve meyvelerle kat kat dizip pasta olarak değerlendirin.

6/24

Mutfakta çalışmaya başlamadan önce ihtiyacınız olan her şeyi büyük bir tepsiye yerleştirin. Böylece hem mutfağınız daha az kirlenir hem de tarifin ortasında malzeme ya da alet aramak için koşturmak zorunda kalmazsınız.

7/24

Pizza kesmek için kullanılan tekerlek biçimindeki bıçaklarla maydanoz, kişniş gibi otları kolayca doğrayabilirsiniz.

8/24

Yemek yaparken tezgahın üzerine geniş bir kase yerleştirin. Çöplerinizin hepsini burada toplayıp sonra bir kerede atın. Eğer kasenin tabanına bir de naylon poşet sererseniz temizlik sırasında işiniz daha da kolaylaşır.

9/24

Yumurtalarınızı haşlarken haşlama suyuna yumurtalardan önce 1 kaşık tuz eklerseniz kabukları büyük parçalar halinde kolayca soyulur.

10/24

Blender'larınızı yıkarken sünger kullanmayın. Haznesine ılık su ve deterjan koyduğunuz blender'ı haznesine 10 saniye kadar çalıştırın. Ardından durulayıp kurumaya bırakın.

11/24

Galeta unu yapmak için artan hamburger ya da sandviç ekmeklerinizi kullanın. Ekmekleri parçalayıp kilitli poşete yerleştirin ve dondurun. Çıkarınca mutfak robotunda 10-15 saniye kadar çevirin. Galeta ununuz hazır.

12/24

Limonu sıkmadan önce 10 saniye kadar mikrodalgaya atın. Bu meyvenin hücre yapısını bozacağı için daha fazla suyu daha kolay elde etmenizi sağlar.

13/24

Hamur işi yaparken tereyağını parçalar halinde eklemek yerine dondurup rendelemeyi deneyin. Hamurunuz piştiğinde çok daha ağızda dağılan bir kıvama kavuşacaktır.

14/24

Fıstık ezmesini kapağının üzerinde saklayın. Böylece yağı üste çıkmaz ve fıstık ezmenizi kıvamı daha yumuşak olur. Ancak sızıntıyı önlemek için kapağı iyice kapattığınızdan emin olun.

15/24

Soğuk havalarda sebze meyve gibi yiyecekleri balkonda ağzı kapaklı kutularda saklayın. Böylece buzdolabınızda yer açmış ve daha az elektrik harcamış olursunuz.

16/24

Artan cipslerinizi parçalayıp bir karabiber değirmenine koyup çekin. Pizza, kızarmış patates gibi yemeklere çok yakışan bir baharat karışımı elde edebilirsiniz.

17/24

Mutfak makasınızın çekmecede yaşlanmasına izin vermeyin. Sebzeleri doğramak için makastan faydalanmayı deneyin.

18/24

Cherry domatesleri kolayca dilimlemek için birkaç tanesini iki kavanoz kapağının arasına sıkıştırıp keskin bir bıçakla bir kerede ikiye bölebilirsiniz.

19/24

Patates doğramak için elma dilimleyicinizden faydalanın. Böylece patateslerin hepsi aynı boyutlarda olur ve aynı anda kızarır.

20/24

Donup sertleşmiş dondurmayı servis ederken önce keskin bir bıçağı sıcak suya tutup ısıtarak dondurmanın yüzeyine 2 santimetre derinliğinde kare şeklinde kesikler atın. Bu sayede dondurmanız daha kolay eriyecektir. Servis ederken de dondurma kaşığınızı sıcak suya tutarsanız işiniz kolaylaşır.

21/24

Dondurulmuş eti çözdürmek için tezgahın üzerine metal bir tencereyi ters vaziyette yerleştirin. Poşetteki dondurulmuş eti tencerenin üzerine koyun. İçi oda sıcaklığında suyla dolu bir başka tencereyi de etin üzerine yerleştirin. Etiniz 5 ila 10 dakika içinde çözülmüş olacak.

22/24

Sert peynirleriniz küflendiğinde küflü kısmı kesip geri kalanını gönül rahatlığıyla tüketmeye devam edebilirsiniz. Ancak yoğurt, yumuşak peynirler ya da ekmek gibi nem oranı yüksek gıdalar küflendiğinde kurtuluşu yoktur. Onları kesinlikle tüketmemelisiniz.

23/24

Çilek, avokado gibi yumuşak meyveleri yumurta dilimleyiciyle dilimlerseniz hem işiniz kolaylaşır hem de tüm dilimlerin kalınlığı eşit olacağından yemeğinizin sunumu daha güzel olur.

24/24

Yumurtalı ekmek yapmak için bir kahve kupasından ve mikrodalgadan faydalanın. Kupanın dibine bir parça tereyağı koyun. Doğranmış ekmeklerle kupayı doldurun. 1 yumurta ve 3 yemek kaşığı sütü bir tutam tarçınla çırpıp ekmeklerin üzerine boşaltın. Mikrodalgada 1 dakika pişirin. Yumurtalı ekmeğiniz hazır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Mascarpone nedir? Mascarpone nasıl yapılır?

Tiramisunun ana malzemelerinden biri olan mascarpone, İtalya'ya özgü bir peynir çeşididir. Krema gibi oluşu nedeniyle pek çok tatlıda kullanılabilen mascarpone, 16. yüzyıldan beri süregelen tekniklerle inek sütünden yapılmaktadır.

/
Lezizz Öneriler

Mısır patlatmanın püf noktaları

Film gecelerinin vazgeçilmezidir patlamış mısır. Ocakta patlayan o mısırların sesi her yaştan insanı heyecanlandırır. Yüzyıllar öncesine dayanan bu leziz atıştırmalığın yağ ve tuz oranını azaltınca günümüz diyetisyenleri ara öğün olarak öneriyor. Hem çok lezzetli hem de çok kolay yapılan, 7‘den 70’e herkesi büyüleyen bu atıştırmalık hakkında öğrenmek isteyeceğiniz her şey burada. Mısır patlatmanın püf noktaları nelerdir? Mısır patlatırken nelere dikkat edilmeli? Hangi mısır daha iyi patlar? Hangi tencereler mısır patlatmak için uygun? Hangi yağlar tercih edilmeli? Bütün bu soruların cevapları hemen aşağıda...

/

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git