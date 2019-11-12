Mutfakta en çok bu hatalar yapılıyor...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Atıştırmalık lezzetlerin başında gelen ve küp halinde doğranmış ekmek parçalarıyla hazırlanan kruton, genellikte çorba ve iskender yemeği için tercih ediliyor. Bayat ekmekleri değerlendirmenin de bir yolu olarak hazırlanan krutonu sizler de evinizde yapabilirsiniz. Peki, kruton nedir? Kruton nasıl hazırlanır? İşte, lezzetli ve pratik kruton tarifini sizler için derledik...
Midye, birbirine eklemlenmiş iki parçalı kabukları olan deniz ürünlerinden biridir. Tava ve dolmasıyla bilinen midyeyi yaparken en önemli nokta temizlik aşamasıdır. Peki, midye nasıl temizlenir? Evde midye dolması nasıl yapılır? İşte, midyeyle ilgili en çok merak edilenlerin yanıtları...