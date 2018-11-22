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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fotoğraflar: Alamy
22 Kasım 2018 - 14:10,

Mutfakta çok yapılan hataları engelleyecek 20 ipucu

Doğru bildiğiniz yanlışları artık bir kenara bırakın!

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Ara sıra da olsa yemek yapan herkesin, bazı konularda kesin fikirleri vardır. "En iyisi bunu böyle yapmaktır" der ve farklı şeyleri denemekten kaçınırız. Halbuki bu inandıklarımızın büyük bir çoğunluğu doğru bildiğimiz yanlışlardır. Sizi bu yanlış yollardan döndürmek için en sık yapılan hataları derledik. Mutlaka bir göz atmalısınız...

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Hamurişi yaparken tereyağını küp küp doğrayıp kullanmak yerine, rendelemeyi deneyin. Kabın içinde daha eşit dağılacağından karıştırma süresi kısalır. Bu da gluten oluşumunu engeller ve hamur işlerinizin daha puf puf olmasını sağlar.

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Pirinci pişirmeye başlamadan önce mutlaka yıkayın. Ne pişiriyorsanız pişirin, pirincin dışındaki nişastayı yıkadığınızda, tadının daha iyi olduğunu göreceksiniz.

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Eti yemeden önce biraz dinlenmesine izin verin. Sıcakken dilimlenen etin bütün suyu akar gider. Kupkuru bir et parçasıyla baş başa kalırsınız.

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Avokadonun çekirdeğini avokado sosunun içinde tutmak, sosun ömrünü azaltmaz. Sosunuzun ömrünü uzatmak istiyorsanız, içine biraz limon suyu ekleyip hava almayan bir kapta saklamalısınız.

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Tuzdan ve baharattan korkmayın. Yemekleri beğenilen insanlar genellikle bol bol baharat ve ot kullanırlar. Sarımsak, biberiye, kimyon fark etmez. Baharat dolabınız en iyi dostunuzdur.

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Kimyon, kişniş gibi baharatları tohum halinde kullanacaksanız, aromalarının daha kuvvetli olması için önce tavada biraz kavurun.

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Tuz ve karabiberi her şeyin bittikten sonra eklemeyin. Pişirme süreci boyunca yemeğinizi tadarak gerekli eklemeleri yavaş yavaş yapın.

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İnternette görüp beğendiğiniz bir yemek tarifi varsa, alttaki yorumlar kısmına mutlaka göz atın. Muhtemelen sizin gibi birileri tarifi daha kolay ve lezzetli hale getirmek için birkaç ufak ipucu önerisini yorumlar kısmına yazmıştır.

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Bir tarif üzerinden gidiyorsanız onu uygulayın. Çok kritik malzemeleri kafanıza göre değiştirip sonra da "Bu tarif kötüymüş" demeyin.

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Eğer bir tarifteki malzemeleri iki katına çıkaracaksanız, bunu bütün malzemelere yapmayı unutmayın. Aksi takdirde tadı asla aynı olmayacaktır. Çünkü özellikle hamur işi yapmak bir bilimdir.

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Bir şeyleri karamelize olana kadar soteleyecekseniz, tavanızın yeterince geniş olmasına dikkat edin. Eğer her şeyin üst üste yığıldığı bir tava ya da tencere kullanıyorsanız, hayalinizdeki karamelizasyona asla ulaşamazsınız.

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Bir yemek için hem soğan hem de sarımsak kavurmanız gerekiyorsa, soğanlar yumuşayana kadar sarımsakları tencereye atmayın. Çünkü soğanların kavrulması biraz daha fazla zaman alır. Eğer hepsini aynı zamanda atarsanız soğanlar olana kadar sarımsaklar yanar.

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Börülce, brokoli gibi yeşil sebzeleri, iyice yumuşayana kadar haşlamayın. Onun yerine buharda hafifçe pişirin. Böylece hem gevrekliklerini hem de renklerini kaybetmezler.

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Tatlı patateslerinizi normal fırında pişirmek varken mikrodalgaya atmayın. Çünkü kabuklarını soymadan fırına attığınızda, patatesin içindeki doğal şekerlerin karamelize olmasını sağlarsınız. Ne tuza, ne karabibere, ne yağa ne de kremaya ihtiyacınız olur. Dışı çıtır, içi yumuşak ve tatlı patatesler elde edersiniz.

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Kıymayı çok fazla yoğurmayın. Fazla yoğurulmuş kıyma, etin sertleşmesine ve dokusunu kaybetmesine neden olabilir.

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Makarna haşlama suyuna yağ koymayın, tuz yeterlidir. Süzdükten sonra da sakın yıkamayın. Üzerindeki nişasta molekülleri sosun makarnanıza yapışmasını kolaylaştıracaktır.

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Brüksel lahanasını haşlamayın, soteleyin. Haşlanmış Brüksel lahanasının kokusu çıkar ve dokusu yapış yapış olur. Onun yerine lahanalarınızı ortadan ikiye bölüp zeytinyağı ve sarımsakla soteleyin.

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Omlet yaparken içindeki malzemeleri yumurtayla karıştırmadan önce ayrı bir tavada pişirin. Böylece peynir, sebze, et gibi malzemelerin suyunu iyice buharlaştırmış ve omletinizi akışkanlıktan kurtarmış olursunuz.

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Pasta yaparken kremayı sürmeden önce kekin soğumasını bekleyin. Aksi takdirde sosyal medyada çok paylaşılan o felaketlerden biriyle karşı karşıya kalabilirsiniz.

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Yumurtalarınızı asla mikrodalgada pişirmeyin. Lastik gibi bir şey elde edersiniz.

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