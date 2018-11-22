Mutfakta çok yapılan hataları engelleyecek 20 ipucu

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
İçli köfte, Türk mutfağı denince ilk akla gelen lezzetlerden biri. Özellikle ülkemizin güney illeriyle özdeşleşmiş bu eşsiz lezzet genellikle kebapçılarda karşımıza çıkıyor ama içli köfteyi evde de yapabilmek mümkün. Ancak bunun için birkaç püf noktasına dikkat etmek gerekiyor. İçli köfte lezzetini mutfağına da taşımak isteyenler için içli köfte yapmanın en ince püf noktalarını derledik.
Sigara böreği hem lezzetiyle hem de yapılışıyla en popüler böreklerin başında geliyor. Hazır yufkayla yapıldığı için kolay börek tarifi arayanlar için de birebir. Ancak bütün kolaylığına karşın yine de sigara böreği yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. İşte çok lezzetli sigara böreğini yapmanın ve kızartmanın püf noktaları…