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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
Haber Giriş: 15 Ekim 2019 - 16:51,

Mutfak mirası gastronomi çalışma turu Alanya'da başladı

Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan, Alanya Belediyesi’nin Türkiye’de lisans hakkını alan ilk belediye olduğu Culinary Heritage Europe sisteminin 5 günlük Gastronomi Çalışma Turu’nun ilk ayağı Alanya’da başladı.

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Avrupa ülkelerinde yaygın olarak kullanılan, Alanya Belediyesi’nin Türkiye’de lisans hakkını alan ilk belediye olduğu Culinary Heritage Europe sisteminin 5 günlük Gastronomi Çalışma Turu’nun ilk ayağı Alanya’da başladı. 14-15-16 Ekim tarihlerinde 3 gün boyunca Alanya’da sürecek tur, Gaziantep’te devam edecek.

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Akdeniz lezzetleri ile Antep lezzetlerinin aynı turda buluşması Türkiye’de bölgesel mutfak mirasının değerine dikkat çekecek. Mutfak Mirası Gastronomi Çalışma Turu kapsamında şehre gelen Culinary Heritage katılımcıları, açılış yemeğinin ardından teleferik ile Kale’ye çıkarak eşsiz tarihi mekanları ziyaret etti.

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UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmesi için hazırlıklar yapılan Alanya Kalesi’ne hayran kalan misafirler, ardından Mutfak Mirası Evi’nde düzenlenen kokteyle katıldı. Alanya Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan ve yöresel lezzetlerin tanıtılması amacıyla kullanılacak Mutfak Mirası Evi, ilk misafirlerini ağırladı. Culinary Heritage katılımcıları, restore edilen tarihi evin bahçesinde yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu.

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Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından organize edilen Çalışma Turu’nda katılımcılara sergilenen Alanya’nın yöresel lezzetleri, Mutfak Mirası Evi’nde tanıtıldı. Alanya usulü limonata, S pasta, baklava, sütlü kabak, su böreği, avokadolu lezzetler ve zeytinyağlı yiyecekler, misafirlerin beğenisine sunuldu. Açılış konuşmasını yapan ve çalışma turu hakkında bilgiler veren Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, “Türkiye’de bölgesel mutfak mirası kapsamında ilk uluslararası gastro tura ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece heyecanlıyız ve onur duyuyoruz. Şehrimizde 7 ülkeden 32 Culinary Heritage koordinatörünü ağırlıyoruz. Tur kapsamında özellikle muz ve avokado ile ilgili kapsamlı çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bahçe gezileri yaparak ürün yetiştiriciliği hakkında bilgiler alacağız. Turumuzun Alanya’mız adına hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Alanya’nın deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, Şehrin yöresel lezzetleriyle misafirlerine geniş bir mutfak sunduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Bu çalışma turu Şehrimizin tanıtımına önemli bir katkı sağlayacak. Geniş mutfağımızla gastronomi dalında öne çıkmamız gerekliliği düşüncesiyle esasen 5 yıldır ulusal ve uluslararası alanda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bugün bulunduğumuz bu tarih kokan muhteşem evi de bu amaçla restore ettik. Türkiye’de lisans hakkını alan ilk belediyeyiz. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyor, lezzet dolu bu çalışmada herkese başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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