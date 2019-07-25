Mutfak aletlerinden daha fazla faydalanmak isteyenler için işe yarar fikirler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kastamonu'da, "buğayın atası" olarak nitelendirilen siyez buğdayı ve Taşköprü sarımsağının ekim alanları ve üretimi artıyor.
Biber salçası kahvaltıların ve tencere yemeklerinin olmazsa olmazıdır. Yemekler farklı bir tat ve koku katan biber salçasının malzemesi olan kapya biberleri dört mevsim marketlerde bulmak mümkün ancak özellikle yazın yapılan biber salçasının tadına hiç doyum olmaz. Siz de bu yaz günlerini biber salçası yaparak değerlendirmek, kış sofralarınızı nefis ev yapımı salçayla lezzetlendirmek isterseniz püf noktalarımızı ve tarifimizi kesinlikle kaçırmayın. İşte evde biber salçası yapılışı…