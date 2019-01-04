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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
Kaynak: The Kitchn Çeviri: Sevin Turan Fotoğraflar: Alamy ve Ingimage
04 Ocak 2019 - 00:39,

Mutfağınızı temizlerken çok işinize yarayacak 21 ipucu

Mutfak, evlerimizde temizliği en önemli yerlerin başında geliyor. Mutfağınızı kolayca temizlemenize yardımcı olacak birkaç basit hileyi derledik.

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Mutfakta hepimiz çok fazla zaman geçiriyoruz. Üstelik yediğimiz her şeyin yolu da mutfaktan geçiyor. Dolayısıyla mutfağın temizliği çok ama çok önem taşıyor. Mutfağınızı temizlerken işinizi kolaylaştıracak bazı küçük hileleri sizin için derledik. İşinizi çok kolaylaştıracağından emin olduğumuz bu ipuçlarına bir göz atmaya ne dersiniz?

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Süngerlerinizden birinin köşesini kesin. Böylece hangisinin bulaşık için hangisinin temizlik için olduğunu kolayca ayırt edebilirsiniz.

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Çöp kutusunun içine bir top pamuk koyun. Çöp kutusuna yerleştirmeden önce hoş kokulu bir yağa batıracağınız bu pamuk, mutfağınızdaki çöp kokusuyla başarıyla mücadele edecektir.

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Alarm kurun. Örneğin bulaşıkları yıkamak için kendinize 20 dakika tanıyın ve işinizi bu sürede yapın. Eğer alarm çalmadan işiniz biterse de ne mutlu size, başka bir şeye ayırabileceğiniz boş vaktiniz oldu.

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Paslanmaz çelik evyenizi un kullanarak parlatın. Evyeyi yıkayıp kurulayın, her yerine un serpin ve fırçalayın. Ne kadar parlak olduğunu görünce çok şaşıracaksınız.

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Elde yıkadığınız bulaşıkları, kurutmak için ayrı bir bulaşık sepeti kullanmak yerine bulaşık makinenizin boş raflarından birine yerleştirin. Böylece tabakları üst üste yığmanıza da gerek kalmaz.

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Limon, patates, soğan gibi ürünlerin içinde satıldığı fileleri atmayın. İçlerine bir parça sünger yerleştirip ağızlarını bağladığınızda, bu fileleri tencerelerinizi ovalamak için kullanabilirsiniz.

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Özellikle suları kireçli bir bölgede yaşıyorsanız bulaşık makinesinin içine bir kase sirke yerleştirin. Makineyi her zamanki gibi çalıştırın. Sirke suyun kireciyle savaşacak ve bulaşıklarınızın ışıl ışıl olmasını sağlayacak.

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İçi emaye kaplı tencerelerinizi temizlemek için karbonattan yararlanın. Kaynamış suya biraz karbonat ekleyip karıştırdığınızda tencerenizi kolayca temizleyebilirsiniz. Gerekirse bir tahta kaşıkla kurumuş yemek kalıntılarını da kazıyabilirsiniz.

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Gümüşlerinizi temizlemek için alüminyum folyodan faydalanın. Folyo kabın içine karbonat, tuz ve kaynar su ekleyin. Gümüşlerinizi içine yerleştirdiğinizde kısa süre içinde pırıl pırıl olacaklar.

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Kahve fincanlarının dibine yerleşmiş lekeleri temizlemek için de karbonattan faydalanabilirsiniz. Fincanın dibine karbonatı koyun, üzerine birkaç damla su damlatın ve fırçalayın. Karbonatın etkiisyle lekeler birkaç dakika içinde temizlenecek.

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Karbonatı kullanabileceğiniz bir diğer yer de lavabolar… Lavabonuzdan kötü bir koku geliyorsa önce bir miktar sıcak suyu lavaboya dökün. Üzerine bir fincan kadar karbonat ve bir fincan limon suyu boşaltın. Bu ikisi lavabonuzda kokuya neden olan kalıntıları temizleyecek.

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Çöp öğütücünüzü temizlemek için beyaz sirke kullanarak buz küpleri yapın. Bu küplerin içine birer parça da limon ekleyin. Küplerden bir iki tanesini çöp öğütücüye koyup çalıştırdığınızda artıklar ve kötü koku hemen kaybolacak.

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Döküm demir tavanız paslandıysa patates kullanarak temizleyebilirsiniz. Patatesi ikiye bölün. Kesik kısmını bulaşık deterjanına ya da karbonata batırın ve paslanan bölgeye sürün. Eğer kestiğiniz kısım yumuşamaya başlarsa, o ucu kesip aynı işlemi yeniden yapın.

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Mutfakta bir kutu tebeşir bulundurun. Eğer kıyafetlerinize yağ damlarsa önce kağıt havluyla lekeli bölgeyi kurulayın. Sonra da üzerine tebeşir sürün. Tebeşir tozu yağı tamamen emecektir. Giysilerinizi yıkamadan önce tebeşirli bölgeyi leke çıkarıcıyla hafifçe çitilerseniz leke kalmaz.

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Bardak vb. bir şeyler kırıldığında küçük cam parçalarını temizlemek için bir dilim taze ekmekten faydalanabilirsiniz. Ekmeği kırıkların üzerine bastırdığınızda hamura yapışacak ve kolayca toplanacaklar.

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Üst raflarınızın üstünü parafinli kağıtla kaplayın. Parafin tozu bir mıknatıs gibi çeker. Bu kağıdı yılda birkaç kez değiştirmek rafların üstünü elle temizlemekten daha kolaydır. Arzu ederseniz gazete kağıdı da kullanabilirsiniz.

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Elleriniz sarımsak kokuyorsa paslanmaz çelik bir şeylere dokunun. Koku mucizevi bir biçimde parmaklarınızdan silinip gidecek.

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Tencerelerinizi temizlemek için çamaşır kurutma kağıtlarından faydalanın. Kurutma kağıdını suya batırdığınızda tencerelerdeki kurumuş yemek lekelerini temizleyebilirsiniz. Kullanılmış kurutma kağıtlarını dökülen bir şeyleri silmek ya da çöp kutunuzu güzel kokutmak için de kullanabilirsiniz.

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Mikrodalga fırınınızı limonla temizleyin. Yarım fincan suya 1 limonun suyunu ekleyin. Kabukları da suya ekleyin. Kaseyi fırına yerleştirip yüksek derecede 3 dakika kadar çalıştırın. Program bitince kapağı 5 dakika açmayın. Bu sürenin sonunda fırının içini yumuşak bir bezle sildiğinizde tertemiz olacak.

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Elektrik süpürgenizin ince ucu her yere girebilecek kadar ince değilse, bir sıkma şişesi kapağından yararlanabilirsiniz. Kapağın ince ucuyla çok dar alanları bile kolayca temizleyebilirsiniz.

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Temizliğe başlamadan önce bezinizi ıslatıp mikrodalga fırında çok ısınmayacak şekilde döndürün. Sıcak bezlerle temizlik yaptığınızda lekelerle daha kolay mücadele edebilirsiniz.

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