Mutfağınızı temizlerken çok işinize yarayacak 20 ipucu

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Ekim ayı sonunda hasadı başlayan zeytin, kahvaltıların olmazsa olmazıdır. Ağaçlardan toplanan çiğ zeytinleri de şimdiden marketlerde görebilirsiniz. Siz de hazır almak yerine çiğ halini alarak kendi zeytininizi evde kurmayı düşünürseniz birkaç temel püf noktasına dikkat etmelisiniz. Siyah zeytin ve yeşil zeytin için ayrı ayrı listeleyeceğimiz püf noktalarıyla enfes zeytinler kurabilirsiniz.
Ana malzemesi kabak olan mücver büyük-küçük herkesin severek tükettiğin lezzetlerden biri. Kızartmayı yağlı ve ağır bulananlar mücver tarifini fırında uygulayabilir. Fırında mücver tarifinde işin sırrı kabaklarının suyunun iyice sıkılmasında gizli. Peki, mücver nasıl yapılır? İşte, adım adım mücver tarifi…