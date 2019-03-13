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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Ingimage ve Alamy
13 Mart 2019 - 16:03,

Mutfağınızı temizlerken bu uyarıları dikkate alın!

Mutfağınız görünüşte çok temiz olabilir. Ancak mutfak temizliğinde göz ardı ettiğiniz bazı kritik noktalar var.

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Mutfaklar evlerimizin en önemli kısımlarının başında geliyor. Sadece evde yemek yapanlar için değil herkes için mutfağın temizliği çok dikkat edilmesi gereken bir husus. Mutfağınız görünüşte çok temiz olabilir. Ancak mutfak temizliğinde göz ardı ettiğiniz bazı kritik noktalar var.

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Bu noktalara çok sık temas ediyor ve gözle görünmeyen mikropların evin farklı noktalarına yayılmasına sebep oluyorsunuz. Sizin için bu kritik noktaları ve temizliği zor mutfak aletlerinizi temizlerken işinizi kolaylaştıracak bazı ipuçlarını derledik. Bir göz atmaya ne dersiniz?

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Mutfak evyenizde klozettekinden fazla E.coli bakterisi yaşadığını biliyor muydunuz? Evye sürekli nemli olduğu için bakterilerin yaşaması için çok doğru bir adres. Üstelik burada sebzelerinizi, meyvelerinizi ve bulaşıklarınızı yıkadığınız için bu mikropların yediklerinize bulaşma ihtimali de çok yüksek.

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Çöp öğütücüsü Türkiye'de çok yaygın olmamakla birlikte özellikle büyük sitelerde bulunan evlerin mutfaklarında karşımıza çıkmaya başladı. Bu sistemler çöpleri ortadan kaldırıyor gibi görünse de küçük parçalar bıçaklarına takılıp kalıyor ve koku yapıyor. Beyaz sirke ve buz küpleri ikilisiyle ya da narenciye kabukları ve soğuk suyla bu alanı temizleyebilirsiniz.

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Fırının düğmelerinden, buzdolabının kapısının koluna birçok yere sık sık temas ediyoruz. Buralarda çok büyük sayıda mikrop grupları yaşıyor. Eğer mutfağınızın temizliği konusunda gönlünüz rahat olsun istiyorsanız, buraları her gün mutlaka temizlemelisiniz.

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Günümüzde birçok fırında kendi kendini temizleme özelliği var ancak uzmanlar bu özelliğin fırına zarar verebileceğini belirtiyor. Çünkü kendi kendini temizlemek için fırının sıcaklığının çok yüksek derecelere çıkması gerekiyor. Bunun yerine fırınınızın içine bir mutfak temizleyicisini spreyle sıkıp bir gece bekletin. Ertesi sabah sildiğinizde pırıl pırıl olacak. Izgaraları da büyük bir çöp torbasına yerleştirip üzerine deterjan sıkmanız ve sabaha kadar bekletmeniz yeterli. Ilık sabunlu suyla da durulayıp kuru bezle sildiniz mi tamamdır.

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Naylon poşet yerine yeniden kullanılabilen kumaş alışveriş torbalarının kullanımı yaygınlaşıyor. Ancak bu torbalar birer mikrop yuvası. O nedenle alışveriş torbalarınızı mutfak alışverişi dışında işlerde kullanmamalı, içine et vb. koyarken suyunun akmaması için iyice paketlemeli ve sık sık temizlemelisiniz. Bunun için ters yüz ettiğiniz torbanızı deterjanlı suyla iyice silip kurumasını beklemelisiniz.

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Ocaklar mutfakların en yağlı yerleridir. Bu parçaları temizlemek için yapabileceğiniz en pratik ve doğru şey, parçaları amonyakta bekletmek. Bir kilitli torbaya bu parçaları yerleştirip üzerine çeyrek fincan kadar amonyak dökün. Bir gece bekletin, ertesi sabah süngerle ovalayarak temizleyin. Ardından birkaç saat boyunca ılık deterjanlı suya da yatırırsanız pırıl pırıl olacaklar.

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İşte bir gizli tehlike daha. Bulaşık makinelerinin kapaklarının çevrelerindeki lastikler neredeyse hep ıslak kaldıkları için buralarda mantar üreyebiliyor. Bu da kötü bir kokuya ve görüntüye neden oluyor. Bu lastikleri bir fırçayla iyice temizlemelisiniz. Makinenizin genelini temizlemek için ise bir bardak sirke ve bir bardak suyu spreyli bir şişeye doldurup makinenin iç duvarlarına sıkın. Ardından makinenizi boşken en yüksek derecede çalıştırın ve iyice havalandırın.

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Mutfağın zeminini en son temizleyin. Böylece tezgahtan ya da dolapların üzerinden dökülenlerin yerleri yeniden kirletmesine engel olursunuz. En iyisi yukarıdan aşağı doğru temizlik yapmak. En önce dolaplar, ardından tezgah, son olarak da zeminin süpürülmesi ve silinmesi.

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"Sürahiye sadece su koyuyoruz, ne kiri olacak?" diye düşünebilirsiniz. Ancak özellikle filtreli sürahileri her hafta sabunla yıkamadığınızda içinde bakteri ve yosun üreyebilir. Özellikle de sürahinizi buzdolabına koymuyorsanız... Sürahiniz bulaşık makinesine dayanıklıysa makinede, değilse elinizde, ama mutlaka ılık deterjanlı suyla yıkamayı unutmayın.

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Birçoğumuzun evinde sabah uyanır uyanmaz düğmesine bastığımız bir kahve makinesi var ve bu makineleri gerektiğince sık temizlemeyi göz ardı ediyoruz. Bu hem içtiğimiz kahvenin lezzetini etkiliyor, hem de burada üreyen bakterileri kahvemizle birlikte mideye indiriveriyoruz. Bir araştırmaya göre kahve makinesinde banyonun kapı kolundan fazla mikrop yaşıyor.

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Kahve makinesini temizlemek için sirkeden faydalanabilirsiniz. Kahve makinesinin kağıt filtresini yerleştirin. Su haznesini de yarısı sirke yarısı su olacak şekilde doldurun. Makineyi çalıştırın ve kaynama aşamasındayken kapatın. Bu karışımı bir saat kadar makinede tutun. Ardından makineyi tekrar çalıştırın. Suyu döküp filtreyi değiştirin ve bir kez de temiz su kullanarak makinenizi çalıştırın. Hepsi bu kadar.

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Özellikle sapları ahşap olan bıçaklar bulaşık makinesinde yıkandıklarında sapları su çektiği için bakteri üremesine uygun bir alan oluşuyor. Aynı zamanda bulaşık makinesi bıçakların keskinliğini azalttığından kullanım ömrünü de kısaltıyor. Bu nedenlerle bıçakları elde yıkamanızda fayda var.

15/18

Ahşap demişken tahta kaşıkları, kesme tahtalarını bulaşık makinesinde yıkamak da büyük hata. Çünkü makinenin yüksek sıcaklığı ahşaba zarar veriyor, minik çatlaklar oluşmasına neden oluyor. Bu çatlaklara da bakteriler yerleşiyor ve yemek yaparken malzemelerinize bulaşıyor.

16/18

Temizliği zor olan mikrodalga fırın için yarım limona ihtiyacınız var. Limonun suyunu sıkıp mikrodalga fırının içindeki tabağa yayın. Parçalarını da yarım fincan suya koyup fırına yerleştirin. Fırını 3 dakika kadar çalıştırın. Su kaynayınca kapatın ve 5 dakika bekletin. Limonlu buhar makinenizin içini iyice temizleyecek. Size sadece temiz bir bezle iyice silmek kalacak.

17/18

Blender'larınızı yıkarken sünger kullanmayın. Haznesine ılık su ve deterjan koyduğunuz blender'ı 10 saniye kadar çalıştırın. Ardından durulayıp kurumaya bırakın. Ancak zaman zaman blender'ınızın parçalarını söküp her yerini sabunlu suyla iyice silmeyi unutmayın.

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Tost makinesinin altında bulunan ve görevi dökülen kırıntıları toplamak olan tepsi genellikle temizlenmeden kalır. Bu parçayı çıkarıp kolayca temizleyebilirsiniz. Ancak bu tepsi yoksa tost makinenizi ters çevirip hafifçe vurarak kırıntıların dökülmesini sağlayın. Hatta mümkünse ince bir plastik fırçayı makinenin içine sokarak (fişini çıkardığınızdan emin olun) kenar ve köşeleri temizleyin.

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