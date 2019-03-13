Mutfağınızı temizlerken bu uyarıları dikkate alın!

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Son zamanların en popüler tatlılarından magnoliaya yeni bir bakış açısı getirmeye ne dersiniz? Ana malzemesi bebe bisküviden oluşan magnolia tatlısına çocukluğumuzun en sevilen lezzeti kağıt helva da ekleniyor, tadına doyum olmuyor. İşte, kağıt helvalı magnolia tarifi
Patlıcanın her hali gönülleri fethediyor. Peki, saksı kebabını hiç denediniz mi? Adını şeklinden alan saksı kebabı, gerek görüntüsü gerekse tadıyla iştah kabartıyor. Saksı görüntüsü verilen patlıcanlar, etli harç ile buluşuyor, salçalı sosla lezzetini katlıyor. İşte, adım adım saksı kebabı tarifi