Mutfağınızı düzenlerken çok işinize yarayacak parlak fikirler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Patlıcan yemeklerinde yeni bir alternatif arayanlar için pratik ve bir o kadar da ağız sulandıran bir tarifimiz var: Zeytinyağlı patlıcan rulo. Kızartılan patlıcanlar, nefis iç harcıyla fırına veriliyor, kıyılmış maydanozla servise sunuluyor. Peki, zeytinyağlı patlıcan rulo nasıl yapılır?İşte, ana yemeklerinizin yanına meze olarak ya da tek başına bile tüketebileceğiniz patlıcan rulo tarifi!
Puding marketlerde çok kolay bulunan bir hazır gıda türü. Ancak son dönemde birçok kişi ambalajlı yiyeceklerden uzak durduğu için kendi pudingini evde kendisi yapmak istiyor. Bu nedenle “Puding nasıl yapılır?” sorusu arama motorlarında çok arananlar arasında sık sık karşımıza çıkıyor. Biz de bu soruyu soranlar için doğal malzemelerle enfes bir kakaolu puding tarifi hazırladık. Çocuk büyük herkesin bayılacağı ev yapımı puding tarifi hemen aşağıda afiyet olsun…