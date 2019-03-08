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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
Fotoğraflar: Instagram
08 Mart 2019 - 11:28,

Mutfağında, işletmesinde kadınlar olan 10 başarılı restoran

Kadınlar her yerde olduğu gibi yeme içme sektöründe de son dönemde çok başarılı işler ortaya koyuyorlar. İster şef ister işletmeci olsunlar, kadınların yönetiminde çok sayıda parlak mekân bulunuyor. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların girişimleriyle doğan ve kısa sürede popülerleşen mekanların birkaçı...

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1/11

Kadınlar her yerde olduğu gibi yeme içme sektöründe de son dönemde çok başarılı işler ortaya koyuyorlar. İster şef ister işletmeci olsunlar, kadınların yönetiminde çok sayıda parlak mekân bulunuyor. İşte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların girişimleriyle doğan ve kısa sürede popülerleşen mekanların birkaçı...

2/11Aheste ve Su’dan

Aheste ve Su’dan

Biri İstanbul’da biri de Alaçatı’da bulunan iki güzel restoran, iki başarılı kız kardeşin eseri. Leyla ve Sara Tabrizi kardeşlerin imzasını taşıtan Su’dan’da Türk ve İran mutfağının en güzel örneklerini, Aheste’de ise organik malzemelerle üretilen nefis mezeleri tadabilirsiniz.

3/11Gram

Gram

Didem Şenol’un tezgahın arkasında yer aldığı Gram’da sadece mevsimindeki meyve ve sebzelerle nefis yemekler yiyebilirsiniz. İstanbul’un kritik noktalarındaki mekanların yanı sıra gramevde ile bu lezzetlerin keyfini evinizde de çıkarabilirsiniz.

4/11Sardunya

Sardunya

Nefis deniz ürünlerinin adresi Sardunya Restoran’ın mutfağı bir süredir Çiğdem Alagök’e emanet. Aynı zamanda Kendisi de bir dalgıç olan Alagök’ün denize ve denizin verdiklerine ilgisi çok büyük. Bu nedenle de işinde çok başarılı.

5/11La Mancha

La Mancha

Soul Group bünyesindeki La Mancha’nın arkasındaki isimlerden biri Aslı Pasinli. Akdeniz mutfağının nefis örneklerini sergileyen La Mancha’nın kardeşleri Banyan ve Kydonia’da da Pasinli’nin imzası bulunuyor.

6/11The Crepe Escape

The Crepe Escape

Caddebostan’da yıllardır leziz krepleriyle misafirlerini memnun eden The Crepe Escape’in arkasında Leyla Özbayram var. The Crepe Escape, senelerdir İstanbul’un en popüler ve havalı mekanları arasında yer alıyor.

7/11Pera Thai

Pera Thai

Tayland mutfağının İstanbul’daki en güçlü temsilcileri arasında ilk sıralarda yer alan Pera Thai’nin sahibi ve işletmecisi Neval Gürçay. Pera Thai’de kullanılan malzemelerin hemen hemen hepsi yerinden getiriliyor.

8/11Sahrap

Sahrap

Senelerdir TV programlarıyla ve lezzet dolu kitaplarıyla evlerimize konuk olan Sahrap Soysal Asmalımescit’te bulunan restoranı Sahrap’ta misafirlerini ağırlıyor. Kısa sürede İstanbul’un en popülerleri arasındaki yerini alan Sahrap’ın menüsünü Soysal kendisi hazırlamış.

9/11Sırçacı 14

Sırçacı 14

Yeniköy’de yer alan bulunan Sırçacı 14, hem şefliğini hem de işletmeciliğini üstlenen İpek Özmen’in eseri. Sırçacı 14’ün kahvaltıları ve tatlıları mutlaka denenmesi gerekenler arasında yer alıyor.

10/11Kiss The Frog

Kiss The Frog

Rumelihisarı’nda yer alan ve açıldığı günden beri popülerliğini korumaya devam eden Kiss The Frog’un sahibi de başarılı iş kadınlarından biri olan Gül Etker. Mekan, deniz ürünü ve suşi ağırlıklı menüsüyle konuklarını ağırlıyor.

11/11Nicole

Nicole

Türkiye’nin en başarılı kadın şefleri arasında ilk sıralarda yer alan Aylin Yazıcıoğlu’nun göz bebeği Nicole, dünya mutfağının en başarılı örneklerini menüsünde barındırıyor. Nicole, Beyoğlu’nda hizmet veriyor ve Haliç’i ayaklarınızın altına seriyor.

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