Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Mutfağımızın en güzeli mantıysa en güzel mantı tarifleri de burada...
Mantı denince tartışmasız akan sular duruyor. İçine kimi kıyma kimi patates koyuyor, üzerine zaman zaman ceviz ama ille de yoğurt ekleniyor. Türk ve dünya mutfağından çeşit çeşit mantılı tarifleri sizin için derledik. Çok beğeneceğinize eminiz. Mutlaka denemelisiniz...
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Tepsi mantısı tarifi
Mantıyı sevmeyen insan yok denecek kadar azdır... Hem çıtır hem de sulu olan tepsi mantısı da birçok insanın gönlünde taht kurmuş durumda. Evinde bol bol yapmak isteyenler ve henüz denememiş olanlar için tepsi mantısı tarifi hemen aşağıda...
Kayseri yemeklerinden bahsedildiğinde akla gelen ilk yemek elbette Kayseri mantısıdır. Bir kaşığa 40 adet sığıp sığmadığı tartışılır ama dışarıda yediğimiz mantı, ev yapımı mantının yerini biraz zor tutar. Yapımı gerçekten ustalık gerektiren Kayseri mantısı sarımsaklı yoğurdu ve salçalı sosuyla tadına doyulmaz bir hal alır. Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyoruz.
Mantı denince birçoğumuz için akan sular duruyor. Ancak mantı her haliyle çok lezzetli olsa da yapılışıyla yöreden yöreye farklılık gösteriyor. Farklı sunumu ve lezzetiyle beğeneceğinizden emin olduğumuz Sinop’un meşhur yemeği cevizli mantının tarifini sizler için hazırladık. Mutlaka denemelisiniz…
Bir yanda Kayseri mantısı bir yanda Sinop mantısı… Ah ama bir de çıtır mantı var ki kahvaltıda bile yenir. Sadece yemek saatleri için değil partiler için de benzersiz bir atıştırmalık olan çıtır mantının tarifini aşağıda sizin için tüm ayrıntılarıyla anlattık. Mutlaka denemelisiniz…
Mantı en sevilen lezzetlerimizden. Ancak hamur açmak vb. işlemler nedeniyle biraz zahmetli bir yemek. Peki hamur açmayı bilmeyenler ya da buna vakti olmayanlar mantı yapmasın, yemesin mi? Tabii ki yesin çünkü onlar için sosyete mantısı var. İşte hazır yufkayla kısa sürede yapıp zevkle yiyebileceğiniz sosyete mantısı tarifi…
Hıngel her yörede farklı isimlerle ve şekilde karşınıza çıkar ama bu tarif Sivas'a özgü. Metez ve Çerkes mantısı olarak tanınan hıngel, büyük taneli oluşu, patatesli veya kıymalı olarak hazırlandığı için biraz farklı. Eğer mantıyı seviyorsanız bu tarife bayılacaksınız. Şimdiden afiyet olsun...
Mantı ya da daha genel bir ifadeyle içi dolgulu hamur işleri Çin’den İtalya’ya çok geniş bir coğrafyada büyük bir zevkle tüketiliyor. Özellikle Kafkasya bölgesinin mantılarının lezzetine doyum olmuyor. Bunlardan biri de Ahıska mantısı… Sizin için nefis bir Ahıska mantısı tarifimiz var. İç harcı hem kıymalı hem de patatesli olan Ahıska mantısı buharda pişiyor. Çok beğeneceğinize eminiz. Şimdiden elinize sağlık…
Dünyanın dört bir yanında insanlar geçmişten günümüze küçük hamur parçalarının içini et ya da sebzeyle doldurup bu minik bohçaları suda ya da buharda pişirmişler ve bu lezzetlere farklı farklı isimler vermişler. Bizimkisi çok sevdiğimiz mantı. Mantıyı her an sofrasında görmek isteyenler için buzlukta saklamalık bir tarif hazırladık.
Pörüşke, Kastamonu yöresine ait bir tür hamur işi. Farklı yörelerde farklı şekillerde adlandırılabilen pörüşke aslında bir tür üçgen mantı. İçine kıymadan patatese çeşit çeşit farklı maddeler eklenebiliyor. Biz tarifimiz için lorlu pörüşke yaptık, siz damak zevkinize göre dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz.
Mantı tarifleri genelde ya kıymalı oluyor ya da patatesli. Biz bu kez bu iki malzemeyi birleştirip tek bir iç harcı haline getirdik, ortaya enfes bir sonuç çıktı. Sarımsaklı yoğurtla ikram edebileceğiniz patatesli mantı akşam sofralarınızı süsleyecek!
Mantıyı et yerine tavukla denemeye ne dersiniz? Kesinlikle pişman olmayacaksınız. Tavuk kıymasıyla yapılan bu mantının lezzeti de çok farklı. Yoğurdu ve domates sosuyla herkesin çok beğeneceği tavuklu mantıyı siz de mutlaka denemelisiniz.
Mantının her haline bayılıyoruz. Üstelik bu sevgi sadece bizim mutfağımızın değil dünyanın dört bir yanındaki mutfakların mantılarını da kapsıyor. Örneğin Çin mantısı… Gyoza ya da İngilizce pot stickers olarak da bilinen Çin mantısını siz de evinizde yapabilirsiniz. İşte çok beğeneceğiniz Çin mantısının malzemeleri ve yapılışı…
Kayseri yöresinin meşhur tariflerinden yağ mantısını zahmetsiz ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken mayalı bir hamur hazırlamak. Suda haşlanmak yerine kızgın yağda kızartılan çıtır çıtır yağ mantısı sarımsaklı yoğurt ve biberli sosla öyle güzel oluyor ki... Parmaklarınızı da yiyebilirsiniz, aman dikkat!
Etlisi de tavuklusu da çok lezzetli olan mantının patateslisi tam bir efsane. Çerkes mutfağına ait bu enfes mantı tarifini siz de evinizde yapabilirsiniz. Üzerine yoğurt konmayan, sadece kırmızı biberli yağ eklenen patatesli Çerkes mantısının tarifini aşağı bırakıyoruz. Afiyet olsun!
Bir çeşit mantı olan enfes lezzet piruhinin adı Rusçadan lezzeti ise Osmanlı mutfağından geliyor. Klasik mantının aksine etle değil tulum peyniri ve maydanozla tatlandırılan piruhinin üzerine de yoğurtlu sos dökülüyor ve ortaya sultanlara layık bir lezzet çıkıyor. İşte tarifi...
Adı "Boşnak mantısı" olsa da bu mantı bildiğimiz mantılardan ziyade böreğe benziyor. Çünkü katlanarak değil sarılıp kesilerek hazırlanıyor. Fakat ister mantı olsun ister börek, bir kez yedikten sonra unutamayacağınız bir lezzeti var. Mutlaka denemeniz gerektiğini düşünüyoruz. Servis ederken üzerine sarımsaklı yoğurt ve kırmızı biberli yağ gezdirdiğinizde lezzetinin katlanacağını unutmayın.
Peruhi Safranbolu mutfağına ait enfes bir hamur yemeği. Bir nevi etsiz mantı da diyebiliriz peruhi için. Üzerinde tereyağıyla tadına doyamayacağınız peruhinin tarifini içeriğimizde bulabilirsiniz. Geleneksel tarifleri sevenlerin bayılacağı peruhiyi siz de denemelisiniz.
Perişka, özellikle Ilgaz ve çevresinde çok sık yapılan ve zevkle tüketilen bir hamur işi. Hingel ya da Tatar böreği olarak da adlandırılan perişkanın yapılışı çok kolay ama lezzeti bu kadar kolay bir yemek için gerçekten nefis. Yoğurtlu ve tereyağlı sosuyla herkesin çok beğeneceği perişka tarifini tüm detaylarıyla içeriğimizde bulabilirsiniz. Afiyet olsun…