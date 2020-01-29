Mutfağı da kültürü kadar zengin olan Hatay'ın enfes lezzetleri
Sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Hatay mutfağı da kültürü kadar oldukça zengin. Tatlısından mezesine çeşit çeşit lezzetleri yedikçe yediriyor, her lokmasında ayrı bir tat veriyor. Özellikle künefesi dillere destan olan Hatay'ın enfes yemeklerinden bazılarını sizin için derledik. İşte, Hayat mutfağının birbirinden güzel yemekleri...
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Antakya künefesi tarifi
Meşhur Antakya künefesini evinizde de hazırlayabilirsiniz. Birkaç malzemeyle yapabileceğiniz bu tatlı ile mutfağınızda harikalar yaratın. Uzayan peyniriyle bu tatlıya kimse doyamayacak ve yiyen bir daha yiyecek. İşte enfes Antakya künefesinin tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
"Hatay mutfağının en bilinen enfes lezzetlerinden biri nedir?" diye soracak olursanız, sac oruğu diyebiliriz. Yöresel et yemeği sevenlere bu yemekten bir tabak asla yetmeyecek. Akşam yemeklerinizde farklı bir tat arıyorsanız sac oruğunu mutlaka denemelisiniz. Sizin için bu enfes yemeğin malzemelerini ve yapılış aşamalarını aşağıda anlattık. Çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
Kış mevsiminin en güzeli bal kabağıyla yöresel bir tatlı yapmak ister misiniz? Cevabınız "evet" ise Hatay usulü kabak tatlısı, nefis bir alternatif olabilir. Kireç kaymağıyla hazırlanan bu tatlı biraz zahmetli ama bütün emeklerinize değecek. Bu nefis kabak tatlısını denemek isterseniz, tarifi bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Nohut ve tahinle hazırlanan humus, Hatay mutfağının en meşhur mezelerinden biri. Baharat, limon, sarımsak ve zeytinyağıyla da lezzeti katlanan bu nefis meze, hem damağınızı hem de sofralarınızı şenlendirecek. Peki, humus nasıl yapılır? İşte tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Cevizli biber, Hatay mutfağının nefis mezelerinden biri. Birkaç basit malzemeyle kolayca hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, sıcacık ekmeğin üzerine de sürüp yiyebilirsiniz. Çok beğeneceksiniz. İşte, sofralarınıza renk ve lezzet katacak cevizli biberin malzemeleri ve yapılışı... Şimdiden afiyet olsun...
İster kahvaltıda isterseniz de akşam yemeğinde harika gidecek bir lezzetimiz var. Katıklı ekmek tarifi... Hatay mutfağının nefis tariflerinden biri olan katıklı ekmeğin görüntüsü bile iştahınızı kabartacak cinsten. İnce açılan hamurun üstünde enfes harcıyla yemeye doyamayacaksınız. Bizden söylemesi... Bu güzel ekmeğin tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...
Hatay mutfağının geleneksel lezzetlerinden olan abagannuc, közlenmiş sebzelerle hazırlanan enfes bir meze. Hazırlaması oldukça pratik yemesi de bir o kadar güzel olan bu mezeyi salata olarak da sunabilirsiniz. Mutlaka deneyin. İşte, abagannuc tarifi... Şimdiden afiyet olsun...
Hatay mutfağı birbirinden nefis tatlarla dolu. Bir çeşit kurabiye olan kömbe tarifi de bu güzel şehrimizin eşsiz lezzetlerinden sadece biri. Enfes baharatlarla tadını katlayan bu muhteşem kurabiye çay saatlerinizin vazgeçilmezlerinden biri olacak. Eğer denemek isterseniz tarifi hemen aşağıda. Şimdiden afiyet olsun...