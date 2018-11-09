Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Cheesecake hayatımıza yıllar önce Amerikan filmlerinin dublajlarında “peynirli kek” olarak girdiğinde ne olduğunu çok anlayamamıştık. Ancak cheesecake’in enfes bir tatlı türü olduğunu anladığımızdan beri bu lezzetten vazgeçemiyoruz. Günümüzde nice pastanenin menüsüne giren cheesecake aslında evde de yapılabilecek bir tatlı. Ancak kıvamının, görüntüsünün ve düzgün olması için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları var. İşte cheesecake yapmanın püf noktaları…
En sevilen meyvelerden biri olan elmayı yaz kış keyifle tüketmenin en pratik ve lezzetli yolu kurutmak. Zira mevsimi geçince ki ağzımızın tadına uygun elma bulmak maalesef epeyce zor oluyor. Sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık arayanların da gözdesi olan elma kurusunu siz de evde yapabilirsiniz! Peki elma nasıl kurutulur?