Muş'ta yüzyıllardır sürdürülen bir gelenek! Kış ayları için...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Gaziantep'in en popüler yemeklerinden birisi olan beyran çorbası, yörede sabah erken saatlerde içilen kahvaltılık ürünlerdendir. Genellikle hastalık durumlarında servis edilen beyran, içerisinde barındırdığı protein ve vitamin bileşenleri ile iyileştirici etkiye sahiptir. Peki, beyran nasıl yapılır ve malzemeleri neledir? İşte, beyran tarifi ve evde beyran yapımı hakkında bazı bilgiler
Türk mutfağı ile özdeşleşen ve vazgeçilmez tatlılardan olan baklavanın seveni de çeşidi de çok. Genellikle antep fıstığıyla yapılan havuç dilim baklava da bunlardan biri. Antep yöresine has olan bir baklava olan havuç dilim baklavanın farkı şeklinin yanı sıra şerbetinde. Peki, Havuç dilim baklava nasıl yapılır?