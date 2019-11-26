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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
26 Kasım 2019 - 17:15,

Muş'ta yüzyıllardır sürdürülen bir gelenek! Kış ayları için...

Muşlu vatandaşlar, kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan ve uzun yıllardır sürdürülmekte olan çorti geleneğini festivale dönüştürmek istiyor.

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Muşlu vatandaşlar, kentin yöresel lezzetleri arasında yer alan ve uzun yıllardır sürdürülmekte olan çorti geleneğini festivale dönüştürmek istiyor.

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Bağlar Mahallesi’nde ikamet eden ve çiftçilikle uğraşan Cüneyt Uçkun, atadan kalma lahanadan yapılan çorti lezzetini yaşatmaya çalışıyor. Lahana, su, şeker, nohut, tuz, maya ve limondan yapılan Çorti, bir haftalık fermantasyon sürecinin ardından yemeye hazır hale geliyor.

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Çorti festivali düzenlemek istediğini ifade eden Uçkun, yetkililerden destek bekliyor. 100 yıllık geçmişi olan bir çorti kültürleri olduğunu ifade eden Cüneyt Uçkun, Muş denince akla çorti geldiğini söyledi.

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Çortinin kışlık gıda olduğunu kaydeden Uçkun, şunları söyledi: “Bu yüzyıllardan beri var. Özellikle Çorti bizlere aittir. Bizim lahanalarımıza ait. Kendi lahanamız olmazsa çorti olmaz. Başka şehirlerde de lahana var, ama kendi ektiğimiz lahana olmazsa çorti olmaz. Muş’un bir kültürüdür bu.”

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“Bu lahanalar yerli tohumdan üretiliyor. Yaklaşık olarak 150 yıldır bu lahana tohumu devam ediyor. Çorti, her sofrada bulunur. Şu anki nesil bunu unutmaya yüz tutmuş. Benim de amacım kültürümüzü öldürmemektir, yaşatmaktır. Çortinin 3 çeşidi vardır. İçmelik, köftelik ve bir tandırda kemikle pişirileni vardır. Bunu özellikle içmelik kullanıyoruz. Aroması çok güzel. İnşallah belediye başkanından olsun, üniversiteden, valimizden bir festival desteği alacağım. Onların desteklerini bekliyorum.”

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