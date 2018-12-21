Murtun dondurmasını yaptılar

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kedi dili veya nam-ı diğer lady finger ile yapılan pastalar son yıllarda oldukça popüler bir hal aldı. Zamanda büyük oranda tasarruf sağlayan kedi dili pasta ile hem sıradan bisküvili pasta tariflerine bir alternatif oluşturabilir hem de sevdiklerinizi şımartabilirsiniz. Peki, kedi dili pasta nasıl yapılır? İşte, adım adım kedi dili bisküvili pasta tarifi
Borani, Anadolu'nun çeşitli yörelerinde farklı şekillerde hazırlanan bir yemek türüdür. Yalvaç ve Mecitözü civarlarında ise borani, ıspanaklı ve fasulyeli olmak üzere iki çeşittir. Peki, borani nasıl yapılır? İşte, ıspanaklı ve kabaklı borani tarifi