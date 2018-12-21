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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
21 Aralık 2018 - 13:34,

Murtun dondurmasını yaptılar

Tarihi çok eskilere dayanan özellikle Toroslarda ve Adana yöresinde yetişen hambeles (murt) meyvesinden dondurma üretildi.

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Tarihi çok eskilere dayanan özellikle Toroslarda ve Adana yöresinde yetişen hambeles (murt) meyvesinden dondurma üretildi.

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Adana’nın Karaisalı ilçesinden hasat edilen murt meyveleri, keçi sütü ile birleştirilerek yeni bir aroma ile tezgahlardaki yerini aldı.

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Köse Tatlıcılık Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Karahan, murtun, sağlık açısından birçok faydası olduğunu ifade ederek, "İçeriğinde bulunan uçucu yağ asitleri, sitrik asit ve doğal şekerden ötürü şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği bir meyve olan murt, bağırsak ve kalp damar hastalıklarını iyileştirmede de etkili. Antiseptik özelliği sayesinde cilt hastalıklarına da iyi geldiği belirtilen murt meyvesinin A vitamini bakımından zengin olmasından dolayı da göz sağlığını koruyucu etkileri de mevcut” dedi.

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Murt meyvesinin Adana için çok önemli olduğunu ve Karaisalı ilçesinin diğer adının da "Murtçu" olduğunu, bunun sebebinin kentin kurtuluşunda işgalci Fransızlara karşı yerel halkın haber alma ve örgütlenmesinde murt meyvesini kullanmalarından kaynaklandığını dile getirdi.

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O dönem şehirdeki Fransız askerlerinin konakladıkları yerleri, askeri güçlerini öğrenmek isteyen yerel örgütlenmelerin murt meyvesi satmak bahanesiyle Adana’ya gelip bilgi topladıklarını belirten Karahan, ilerleyen zamanlarda murt getirdikleri eşyaların altına silahlarla kente gelerek şehrin kurtarılmasında önemli fayda sağladıklarını hatırlattı.

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Kendilerinin de bu önemli meyveyi dondurma ile buluşturmak istediklerini vurgulayan Karahan, murt meyvesinin hafif buruk ve tatlı bir lezzeti bulunduğunu ve aromasıyla egzotik olduğunu, sağlık açısından da faydalarının saymakla bitmeyeceğini ifade etti.

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Çilekli, böğürtlenli, vişneli, karadutlu, portakallı, limonlu ve fıstıklı gibi onlarca çeşit meyveli dondurma ürettiklerinin altını çizen Karahan, “Şehrimizin kurtarılmasında böyle önemli bir yeri bulunan bu meyveye kayıtsız kalamazdık. Bunun için de murtlu dondurma üreterek hem farklı aromasıyla halkımızın damak tadına sunduk hem de meyvemizin başkaları tarafından tanınmasına imkan tanıdık. Bu dondurmayı üretmeden önce onlarca Ar-Ge ve deneme yaptık. Vatandaşlarımızın tavsiyelerini de dikkate aldıktan sonra murtlu dondurmamızı müşterilerimizin damak tadına sunduk” ifadelerini kullandı.

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