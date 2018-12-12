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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12 Aralık 2018 - 15:51,

Muğla’da Çıntar Festivali'nde adeta izdiham yaşandı

Muğla’nın Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Çıntar Festivali'nde 150 kilo çıntar bir saat içinde vatandaşlar tarafından tüketilirken, adeta izdiham yaşandı

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Muğla’nın Menteşe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Çıntar Festivali'nde adeta izdiham yaşandı.

ÇINTAR NASIL PİŞİRİLİR? İŞTE PÜF NOKTALARI
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Vatandaşlara ücretsiz dağıtımı yapılan 150 kilogram çıntar mantarı, bir saat içinde vatandaşlar tarafından tüketilirken, çıntar dağıtımında adeta izdiham yaşandı.

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Sonbahar aylarında yağışlar ile birlikte güneşin açması sonrası özellikle çamlık alanlarda yetişen, bölge halkının en önemli geçim kaynaklarından birisi haline çıntar, kırsal kesimdeki vatandaşlar tarafından toplanarak kilosu 10-15 liradan satılıyor.

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Besin değerinin de çok yüksek olduğu belirtilen çıntarın zehirli türleri ile birbirinden ayrıştırılmasının önemli olduğu açıklandı.

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Muğla’nın diğer ilçelerinden de çıntar yemek için vatandaşlar festivale akın ederken, “Çıntarın toplaması yemesinden daha zevklidir. Dikkat edilmesi gereken zehirli ve zehirsizini ayırt etmek. Çoğu zaman para ile alıyoruz ama Menteşe Belediyesi’nin Çıntar Festivali yapması ile bu ürün daha da tanınır hale geldi” dediler.

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Çıntar festivalinde vatandaşlara yağda, közde ve pidesini yapan belediye personeli de ilgiden oldukça memnun görünürken, “Çıntar çeşitlerimizden közleme, kızartma ekşili sarımsaklı, bir de çıntar böreği yapıyoruz. Vatandaşlarımıza ikram ediyoruz” dedi.

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı ise yaptığı açıklamada, “Çıntara benzeyen zehirli türler Muğla pazarında satılmamaktadır. Gönül rahatlığı ile çıntarı tüketebilirsiniz. Sadece dikkat edilmesi gereken, çeşitli zamanlarda beyaz renkli bir tür çıkarsa bu karıştırılabilir ve bunu tüketmemek lazım. Bunun haricinde kırmızı veya turuncu renkli olanları rahatlıkla tüketebilirsiniz” şeklinde konuştu.

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Karedeniz’in hamsisi, Urfa’nın kebabı varsa, Muğla’nın da çıntarı olduğunu belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise, “150 kiloya yakın çıntarımız var. Bunun dört çeşit yemeğini Menteşe halkına, Muğla halkına sunuyoruz. Çıntar Muğla’da kendiliğinden yetişen bir mantar türüdür. Kasım, aralık aylarından yağmurdan sonra çıkan bir mantardır. Fakat Menteşe’ye dışarıdan gelip de yerleşen vatandaşlarımız mantar adını duyunca yemekte biraz sıkıntı yaşıyorlardı. Bunun besin değeri çok yüksek olduğu için biz bu mantar türünü tanıtmak istedik. Geçen yıl birincisini düzenledik. Bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Amacımız besin değeri çok yüksek olan bu mantar türü olan çıntarı tanıtarak daha geniş bir alana yaymak istiyoruz. Kırsal kesimde oturan vatandaşlarımız, bu ürünü arazide, ormanlık alanda toplayarak şehir merkezinde satarak ekonomik olarak bütçelerine bir katkı sağlıyorlar. Aynı zamanda daha fazla bir insana ulaştırarak çıntar yemelerini sağlıyor. Bunu da festival sayesinde gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

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Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise çıntar ürününün özellikle kırsal mahallelerdeki vatandaşlar için ekonomik bir değer taşıdığın söyledi. Gürün, “Her yağmurdan sonra açan güneş ve güneş ile birlikte kendisini gösteren farklı türleri ile bilenlerin ayırabildiği, zehirli ile zehirsizinin ayrıldığı çok farklı çıntarları toplayarak buraya getiriyorlar ve ekonomik olarak bu faaliyet kırsal kesimdeki vatandaşlarımıza önemli bir katkı sağlıyor. Bu açıdan baktığımızda bu etkinlik, bu festival çok önemli” dedi.

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