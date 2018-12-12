Muğla’da Çıntar Festivali'nde adeta izdiham yaşandı

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
İstiridye mantarını tadan vatandaşlar, diğer kültür mantarlarından vazgeçiyor.
Neredeyse kimsenin hayır diyemediği bazı tatlar vardır, sufle gibi… Sürprizlerle dolu bir kek diyebiliriz ona. Dışındaki çıtır yüzeyi sert bir kek hissi uyandırsa da, kaşığınızı batırdığınız an içinden akmaya başlayan çikolatası görüntüsüyle bile bambaşka bir keyif verir… Bu keyfi evde ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte yaşamak isteyenlerden, “Sufle nasıl yapılır?” diye internette arama yapanlardan mısınız? Eğer öyleyse aradığınızı buldunuz çünkü “Sufle nasıl yapılır?” sorusunun cevabı bütün detayları ile burada…