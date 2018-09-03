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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
Fotoğraflar: Alamy
03 Eylül 2018 - 10:07,

Mis gibi tavşan kanı çayların 11 sırrı

Her gün bardak bardak içtiğiniz çayı daha lezzetli hale getirmek için neler yapabileceğinizi biliyor musunuz?

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1

Kahvaltıların olmazsa olmazı çay gün içindeki molaların da vazgeçilmezi. Kimimiz güne çay içmeden başlayamıyoruz, kimimiz de akşam arkadaşlarımız ya da ailemizle vakit geçirirken çay olmadan yapamıyoruz. Peki, çayı daha lezzetli hale getirmek için neler yapabilirsiniz?

2

Lezzetli bir çay içmek için ilk dikkat etmeniz gereken, şüphesiz çay seçimi. Marketlerden çay alırken, seçeceğiniz markalar arasında büyük farklar olacaktır. Damak tadınıza uygun olan çayı bulup, doğru demleme teknikleri ile çayınızı demleyin.

3

Siyah çayı demlerken bazı püf noktalarına dikkat edin. Öncelikle, demleyeceğiniz çayın temiz olmasına özen gösterin. Çayı demliğe almadan birkaç kez yıkamanız, çayın tozundan arınmasını sağlar.

4

Çay demlerken kullanabileceğiniz tekniklerden biri çayı demlikte kaynatmaktır. Çayı demliğe aldıktan sonra, demliği ocağa koyun ve kaynama aşamasına gelmeden bir süre bekletin. Daha sonra demliği bir kenara alın ve 1-2 dakika beklettikten sonra demlenmesi için ocağa alın.

5

Çayın tamamen suyun dibine çökmesi de tadının daha yoğun olması için önemlidir. Bu nedenle demlikteki çayı karıştırın ve yüzeydeki çayları suyun dibine doğru itin.

6

Çayın demlenme süresi de tadını etkileyen faktörlerden biridir. Suyunuz kaynadıktan sonra ocağın altını kısığa alın ve 15-20 dakika kadar bekleyin. Eğer demlenme süresini çok uzatırsanız, çayın tadı acılaşmaya başlar.

7

Suyun çok kaynar olması çayın tadını kaçırır. Bu nedenle, çay demlemek için kullanacağınız bir diğer teknikte suyu kaynattıktan sonra hemen demliğe dökmeyin. Suyun soğumasını bekleyin ve daha sonra çayı kaynattığınız suyun içine ekleyin.

8

Çayınıza bazı aroma vericiler ekleyin. Karanfil, çaya daha farklı bir tat verir. Karanfili, çayın demlenme aşamasında demliğe atın, kokusunu salmasını bekleyin ve . Eğer karanfil seven biriyseniz, birkaç karanfil tanesini rahatlıkla atabilirsiniz.

9

Karanfilin yanı sıra, tarçın ya da vanilya da çay demlerken kullanabileceğiniz aroma vericilerdendir. Özellikle kış mevsiminde içinizi ısıtacak aromatik çaylar yapmak isterseniz, kendinize özel tarifler yaratabilirsiniz.

10

Farklı çay çeşitlerini deneyin. Siyah çay yerine; yeşil çay, papatya çayı, hatmi çayı, kuşburnu çayı, rezene, ıhlamur, adaçayı, yasemin çayı, mısır püskülü çayı, ısırgan otu çayı, biberiye çayı, melisa çayı, kekik çayı gibi değişik bitki çaylarını tek başlarına ya da birbirleri ile karıştırarak içebilirsiniz. Bu çaylara limon, nane, ayva, tarçın, karanfil, vanilya, portakal kabuğu gibi aroma vericileri de ekleyip lezzetli çaylar yapabilirsiniz.

11

Farklı çay demleme tekniklerine de açık olun. Çayı metal çaydanlığınızda demleyebileceğiniz gibi, porselen demlik de tercih edebilirsiniz.

12

Bir diğer çay demleme tekniği french press de denen demleme aparatını kullanmaktır. Bu aparatın içine çayınızı koyduktan sonra süzgecini bastırarak bardağınıza doldurun. Hem iş hayatınızda hem de evde pratik olarak çay demlemek isterseniz, bardağın içine konabilen ağzı kapalı süzgeçle çay demlemeyi seçebilirsiniz. Çayı süzgecin içerisine koyduktan sonra süzgeci ağzı kapalı bir şekilde bardağınıza yerleştirin ve yarım dakikada bir sallayarak demlenmesini sağlayın.

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