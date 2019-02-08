Milyonlarca insan her gün bilmeden yiyor... Meğer içinde bir hazine saklıymış

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Atılım Üniversitesi Gastronomi Kulübü, ekmek ustası Mine Ataman’ın katılımıyla, Undan Bir Marka Hikayesi isimli bir konferans düzenledi.
Tatlı ve sokak lezzeti deyince tulumba tatlısının çıtırtısı kulağımıza çalınıyor. Ancak her ne kadar sokak lezzeti olsa da tulumbanın en güzel hali evde yapılanı. Lokma tatlısını da anımsatan tulumba tatlısını her evde bulunan malzemelerle hazırlamak mümkün. Peki, büyük küçük herkesin severek tükettiği tulumba tatlısı nasıl yapılır, bir tanesi kaç kalori?