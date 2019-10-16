Meyvesini yiyip kabuğunu çöpe atıyorsunuz ama...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Akçaabat köftesi, Türk mutfağında bir köfte çeşididir. 1930lu yıllarda Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Akçaabatlı lokantacılar tarafından yapılmıştır. Malzeme olarak kıyma haline getirilen öküz ve dana etleriylere bunlara ilave edilen ekmek ve sarımsak kullanılmıştır. Peki, Akçaabat köfte nasıl yapılır? İşte, adım adım Akçaabat köfte tarifi…
Tas kebabı, kuşbaşı dana etiyle yapılan en güzel yemeklerden biri. İster pilav isterseniz de makarna yemeklerinin yanına yapabileceğiniz tas kebabına yeni boyut getirip patates püresiyle buluşturduk. Peki, tas kebabı nasıl yapılır? İşte patates püreli tas kebabı tarifi...