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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
İHA
13 Kasım 2019 - 11:13,

Meyvelisini ürettiler! Yıl boyu satılıyor

Bursa’nın 70 yıllık bozacısı, bozanın 4 çeşit meyvelisini üretti, şimdi 12 ay boza satıyor. Yılda 4 bin ton boza üreten Bursalı firma, Amerika’ya dahi eşsiz lezzetinden ihraç ediyor.

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Bursa’nın 70 yıllık bozacısı, ezberleri bozarak bozanın 4 çeşit meyvelisini üretmeyi başardı.

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Kışın vazgeçilmez içeceklerinden olan boza artık yazın da içilebilecek.

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Bozayı 12 ay satabilmek için yeni ürün arayışlarına başlayan firma, bozanın ananaslı, çilekli, ballı-muzlu ve orman meyvelisini üretti.

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Firma, bozaya yeni bir tat kazandırarak yaz kış satışını yapıyor. Meyveli bozalar tadına bakanlar tarafından çok beğenildi.

570 YILLIK BOZA FİRMASI TÜRKİYENİN 81 İLİNE VE AMERİKAYA ÜRÜN SATIYOR

70 YILLIK BOZA FİRMASI TÜRKİYE'NİN 81 İLİNE VE AMERİKA'YA ÜRÜN SATIYOR

Firmanın Genel Müdürü Atakan Kuşku: "1951 yılından itibaren boza üretimi yapıyoruz. Ben ve kardeşim üçüncü kuşağız. Boza çok faydalı bir ürün, içine dışarıdan herhangi bir madde katmıyoruz. Yerli üretim olan mısır, darı ve buğday kullanıyoruz. Boza çocuklara çok faydalı, enerji veren bir meşrubat. Çocuğu olan annelerde sütü artırıyor. Biz bu ürünü 81 vilayete ve Amerika’ya satıyoruz." dedi.

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Kış aylarında satılan bozayı yıl boyunca nasıl satabileceklerini araştırdıklarını belirten Kuşku, şunları da ekledi: "Eskiden sadece kış aylarında satılan bozayı 12 ay nasıl satabiliriz diye düşünürken, meyvelisini niye üretmiyoruz dedik ve meyveli bozayı yaptık. Ananas, çilek, ballı muzlu ve orman meyvelisi olmak üzere 4 çeşit meyveli boza üretimi yaptık. Özellikle çocuklara sevdirmek istedik. İçinde gerçek meyveler var. Ömür Boza olarak yılda 4 bin ton boza satıyoruz. Biz yakında Bursa’nın merkezinde bir boza evi açarak herkese bu lezzeti tattıracağız."

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