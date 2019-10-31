Mersin'in en ünlü lezzeti! Tam olarak 33 metre...

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Orta Doğu’nun sevilen mezelerinden humus, sofralara gelen en güzel meze çeşitlerinden biri. Nohut ve tahinin buluşması ile ortaya çıkan bu lezzet, et, pastırma ya da farklı ana malzemelerle hazırlanıyor. Peki, humus nasıl yapılır? Humus malzemeleri nelerdir? İşte, "humusun püf noktaları nelerdir?" sorusuna arayanlar için pratik humus tarifi ve malzemeleri.
Beyin salatasını sevenler kadar sevmeyenler de bulunuyor. Sirke, limon ve zeytinyağı ile hazırlanan söğüş beyin salata en pratik sakatat tarifleri arasında. Ancak bu lezzeti yaparken, bazı püf noktalarına dikkat etmeniz gerekiyor. Peki, beyin salatası nasıl yapılır? Beyin salatası malzemeleri nelerdir? İşte, beyin söğüş tarifi ve püf noktalarını sizler için derledik.