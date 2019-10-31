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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
DHA
31 Ekim 2019 - 09:36,

Mersin'in en ünlü lezzeti! Tam olarak 33 metre...

Mersin'de Toros Üniversitesi, 7'nci Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında 33 metrelik tantuni hazırlayacak.

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Bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve 1-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Narenciye Festivali, renkli görüntülere sahne olacak.

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Festivale katılan Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencileri, hazırlayacakları 33 metrelik tantuni ile kentin en sevilen tadını katılımcılara sunacak.

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Toros Üniversitesi Aşçılık Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Kamuran Öztop, düzenleyecekleri gastroshow hakkında bilgiler vererek, "Narenciye Festivali’nde Toros Üniversitesi olarak biz de varız.

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Katılımcılarımıza narenciye ile marine ettiğimiz Mersin'in en ünlü lezzetlerinden birisi olan tantuniyi hazırlayacağız. Plakamızdan da yola çıkarak 33 metrelik bir tantuni hazırlayacağız. Öğrencilerimizle son provamızı gerçekleştirdik" dedi.

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