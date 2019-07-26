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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy
26 Temmuz 2019 - 14:23,

Meğer kazandıkları paraları yemeye içmeye yatırıyorlarmış

Türkiye olduğu gibi dünyada da çok ünlü isimler müzik, sinema, spor gibi işlerinden kazandıkları paralarla yemek içme sektörüne yatırım yapıyorlar. Biz de sizin için dünyanın en tanınmış ünlüleri arasında mekan sahibi olanların listesini hazırladık. İşte ekranlardan hayran olduğunuz isimlerin hiç bilmediğiniz mekanları…

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1

Türkiye olduğu gibi dünyada da çok ünlü isimler müzik, sinema, spor gibi işlerinden kazandıkları paralarla yemek içme sektörüne yatırım yapıyorlar. Biz de sizin için dünyanın en tanınmış ünlüleri arasında mekan sahibi olanların listesini hazırladık. İşte ekranlardan hayran olduğunuz isimlerin hiç bilmediğiniz mekanları…

2Lady Gaga

Lady Gaga

Lady Gaga ailesine ait Joanne isimli İtalyan lokantasına 2010 yılında ortak oldu. Burada yemek yiyenler zaman zaman Lady Gaga’yla da karşılaşabiliyor.

3Robert De Niro

Robert De Niro

Hollywood’un en tanınmış isimlerinden Robert De Niro, dünyanın en ünlü suşi restoranlarının başında gelen Nobu’nun ortaklarından. Japon şef Nobuyuki Matsuhisa’nın adını taşıyan bu restoranların yanı sıra De Niro Tribeca Grill isimli bir et restoranının da sahibi.

4Piper Perabo

Piper Perabo

Bir barda geçen Coyote Ugly filmiyle tanınan oyuncu Piper Perabo’nun gerçek hayatta da benzer ilgi alanları var. Perabo ve ailesi Jack’s Wife Freda isimli bir brunch restoranının sahibi. Perabo’nun ayrıca Employee’s Only isimli bir barda da yatırımları var.

5Richard Gere

Richard Gere

Ünlü aktör Richard Gere, New York’ta bir pansiyon sahibi. Gere, eşi ve arkadaşlarıyla 2007’de açtığı bu pansiyonun ardından aynı ekiple iki de restoranı hayata geçirdi. Restoranlar yine pansiyonun bahçesinin içinde.

6Drake

Drake

Rap dünyasının bir diğer yıldızı Drake de Toronto’da bir mekan sahibi Pick 6ix isimli bu lounge ve spor barı, Drake’in hayranlarının akınına uğruyor.

7Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi

Jon Bon Jovi, memleketi New Jersey’de iki ayrı noktada bulunan Soul Kitchen isimli restoranların sahibi. Hayırseverliği ile tanınan Bon Jovi’nin restoranlarında "ileri ödeme" uygulaması da bulunuyor. Müşteriler kendi hesaplarını öderken 20 dolar ekleme yapıp, ihtiyacı olan başka birinin yemeğini de karşılayabiliyor.

8Olivia Culpo

Olivia Culpo

Dünyanın en güzel kadınlarından Miss Universe Olivia Culpo, 2017’de ailesiyle birlikte The Back40 isimli bir restoran açtı. Rhode Island’daki mekanda Amerikan mutfağının keyif veren lezzetleri servis ediliyor.

9Donnie ve Mark Wahlberg

Donnie ve Mark Wahlberg

Sinemanın ünlü kardeşleri Donnie ve Mark, kendi soyadlarından hareketle Wahlburgers isimli bir burgerci zincirinin sahibi. Mekanların yemek kısmından sorumlu olan kişi ise üçüncü kardeş şef Paul Wahlberg.

10Quentin Tarantino

Quentin Tarantino

Dahi yönetmen Quentin Tarantino’nun New York’ta Do Hwa isimli bir Kore mutfağı mekanı var. Tarantino’yu burada yeni filminin senaryosunu yazarken görebilmeniz çok olası.

11Susan Sarandon

Susan Sarandon

Susan Sarandon’a air SPiN isimli mekan kısmen bir restoran kısmen de bir masa tenisi alanı. Bu sporu çok seven Sarandon, sevgisini göstermenin en iyi yolu olarak bunu bulmuş.

12Sandra Bullock

Sandra Bullock

Sevilen oyuncu Sandra Bullock da Teksas’ta bir mekan sahibi. Walton’s Fancy and Stable isimli bu mekanda ABD’nin güneyine ait yerel lezzetlerin keyfini çıkarmak mümkün.

13Hugh Jackman

Hugh Jackman

Yeme içme sektörüne giren bir diğer oyuncu da Hugh Jackman. Jackman’ın New York’ta Laughing Man Coffee isimli bir kafesi bulunuyor. Yerel üreticiyi desteklemeyi amaçlayan mekana Jackman da sık sık gidiyor.

14Justin Theroux

Justin Theroux

New York’ta kısa bir süre önce Ray’s isimli bir bar açan aktör Justin Theroux’nun mekanında içecekler için bir menü bulunmuyor. Dekorasyonu da oldukça minimalist olan mekanın içinde bir de güzel bir bilardo masası var.

15Ryan Gosling

Ryan Gosling

Yakışıklılığıyla nam salmış olan Ryan Gosling’in Beverly Hills’de bulunan Fas restoranı Tagine, hem romantik ortamı hem de lezzetli yemekleriyle çok sayıda kişinin akınına uğruyor. Tabii o kişiler arasında Gosling’in hayranları da var.

16Channing Tatum

Channing Tatum

Oyuncu Channing Tatum, New Orleans’ta Saints and Sinners isimli bir mekana sahip. Saints and Sinners’ın menüsünde kızarmış timsah kuyruğu, jambalaya gibi güney mutfağı yemekleri yer alıyor.

17Jessica Biel

Jessica Biel

Jessica Biel, çocuklarıyla sağlıklı ve keyifli yemekler yemek isteyen ebeveynler için Hollywood’da Au Fudge isimli bir restoran açtı. Menüsünün tamamı organik, doğal ve boyasız yemeklerden oluşan Au Fudge’da ayrıca çocuklar için denetimli oyun alanları da var.

18Justin Timberlake

Justin Timberlake

Justin Timberlake, yemekleri ve müzikleriyle çok sevilen Southern Hospitality isimli restoranların sahibi. New York’ta iki şubesi olan Southern Hospitality’de “anneanne mutfağından çıkmış gibi” hissettiren güney yemekleri servis ediliyor.

19Moby

Moby

Moby’nin Silver Lake’te bulunan restoranı Little Pine, vegan mutfağına odaklanıyor. Güzel vegan yemekleri güzel bir ortamda sunmak isteyen Little Pine’da Akdeniz tatlarını bulmak mümkün.

20Gloria Estefan

Gloria Estefan

Şarkıcı Gloria Estefan Küba kökenli bir Amerikalı olarak Bongo’s Cuban Cafe isimli mekanında atalarına borcunu ödüyor. Küba yemekleri ve Küba müzikleriyle Bongo’s Cuban, Walt Disney World’ün içinde.

21Robert Redford

Robert Redford

Sundance Film Festivali’nin de kurucusu olan aktör Robert Redford, festivalin yapıldığı şehir olan Park City, Utah’da bir de Zoom isimli bir restoran açtı. Özellikle ocak ayında festival varken bu mekanda yer bulamadığınızı da belirtelim.

22Michael Jordan

Michael Jordan

Spor dünyasının yıldızı Michael Jordan’ın New York, Connecticut ve Chicago’da üç adet et restoranı buluyor. Michael Jordan’s Steakhouse’da etin yanı sıra deniz ürünleri ve tatlılar da çok lezzetliymiş.

23Zach Braff

Zach Braff

Scrubs dizisinin başrol oyuncusu Zach Braff’in, New York’ta arkadaşı Şef Laurence Edelman ile birlikte açtığı bir istiridye barı bulunuyor. Mermaid Oyster Bar isimli mekan Harry Styles gibi ünlülerin de favorisi.

24Chris Noth

Chris Noth

Sex and the City’nin Mr. Big’i Chris Noth, New York’un favori adreslerinden Cutting Room’un sahibi. 90’larda ve 2000’lerde David Bowie gibi ünlü isimlerin sahne aldığı Cutting Room bir dönem kapandıktan sonra yeniden açıldı.

25Norman Reedus

Norman Reedus

Walking Dead’den tanıdığımız Norman Reedus’ın Senoia’da Nic and Normans isimli bir restoranı var. Reedus’ın buradaki ortağı da Walking Dead’in yönetmeni ve yapımcısı Greg Nicotero.

26Ty Burrell

Ty Burrell

Modern Family’nin babasu Ty Burrell de Salt Lake City’de bir restoran sahibiydi. Burrell ayrıca Park City’de de şehrin en eski restoranı olan The Eating Establishment’ı satın adı.

27Ralph Lauren

Ralph Lauren

Tasarımcı Ralph Lauren, ikonik markası Polo’yu restoranı için de isim olarak seçmiş. Mekanın menüsü de Lauren’ın tarzını yansıtıyor. Hatta kendisinin Colorado’daki çiftliğinde yetişen ineklerin etleri bile burada servis ediliyor.

28Jay-Z

Jay-Z

Rap müziğin kralı Jay-Z 40/40 isimli bir spor temalı bar ile bir brunch mekanının ortakları arasında. Özellikle 2003’te açılan ve kısa bir süre önce 10 milyon dolarlık bir tadilattan geçen 40/40 oldukça ünlü bir mekan. Jay-Z Beyonce çiftinin bir başka restoran girişiminde daha bulunacağı da iddia ediliyor.

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