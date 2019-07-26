Meğer kazandıkları paraları yemeye içmeye yatırıyorlarmış

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
En eski ismiyle akıtma olarak bilinen krep un, yumurta, süt, yağ gibi basit malzemelerle hazırlanarak sofralarımızda yer tutuyor. Özellikle pazar kahvaltılarının gözdesi olan krep, ev hanımları tarafından da fazlasıyla tercih ediliyor. Peki, krep nasıl yapılır? İşte, yapımı kolay pratik krep tarifi.
Suşi Japon mutfağının en bilinen ve en sevilen yemeği. Aslında suşi denince tek bir yemekten bahsetmiyoruz. İçine giren malzemelere ve nasıl şekillendirildiğine bağlı olarak farklı isimler alan suşiyi evinizde de yapabilirsiniz. Sizin için bütün ayrıntılarıyla evde suşi yapımını araştırdık. İşte evde suşi tarifi ve püf noktaları…