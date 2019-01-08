'Mavi Fularlılar' Van’daki eski kış gecelerini anlattı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri'Mavi Fularlılar' Van’daki eski kış gecelerini anlattı
GeriLezizz Haberler 'Mavi Fularlılar' Van’daki eski kış gecelerini anlattı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Lezizz Haberler
İHA
08 Ocak 2019 - 11:31,

'Mavi Fularlılar' Van’daki eski kış gecelerini anlattı

Van yemek ve mutfak kültürünü gönüllü olarak tanıtan kadınlardan oluşan ‘Mavi Fularlılar’ grubu bu kez de Van’daki eski kış gecelerini tanıttı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1/4

Van yemek ve mutfak kültürünü gönüllü olarak tanıtan kadınlardan oluşan ‘Mavi Fularlılar’ grubu bu kez de Van’daki eski kış gecelerini tanıttı.

2/4

Geçmişte Van yemeklerini, Van kahvaltısını, Van’ın tescilli yemeklerinden keledoşu, çay kültürünü, Van’da Ramazan sofasını ve Van balığı pişirme çeşitlerini ulusal kanallarda tanıtan Mavi Fularlılar bu kez de, Van’ın yerel televizyonunda bir programa konuk olup Van’daki eski kış gecelerini anlattı.

3/4

Kuzine sobada pişirilen Van pastası, hedik, kavurga, kestane ve yazdan kurutulmuş nevaleler ile çay eşliğinde yapılan programda Van’daki eski kış gecelerinde neler yapıldığı konuşuldu. Türküler, maniler ve şiirler okundu.

4/4

Mavi Fularlılar’ın temsilcisi Nuran Demirhan, grup arkadaşları ile birlikte Van mutfak ve yemek kültürünü anlatmaya devam ettiklerini, kaybolan değerleri gün yüzüne çıkararak bunları yaşatmayı amaçladıklarını belirtti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Lezizz Öneriler

Sıradaki Galeri
Lezizz Öneriler

Rezene çayı nasıl yapılır? Rezene çayı tarifi

Aromalı bitkilerin en yaygın olanlarından biri olan rezene, mutfaklarımızda çok farklı şekillerde yer bulabiliyor. Rezenenin tazesinden yemek yapabilir, rezeneyi tavuk ve balık yemeklerinde ya da salatalarda tat verici olarak kullanabilir, rezene tohumlarından çay yapabilirsiniz. Özellikle mide rahatsızlıklarına çok iyi gelen rezene çayının nasıl yapıldığını ve faydalarını öğrenmek istiyorsanız sizi içeriğimize alalım. Bu satırları okuduktan sonra rezeneyi mutfağınızdan eksik edemeyeceksiniz.

/
Lezizz Öneriler

Seferihisar'ın yerel ürünlerinden 'Seferihisar Kurabiyesi' ürettiler

Belediye, kooperatif ve özel sektör işbirliğiyle topan karakılçık buğdayı ve mandalinadan "Seferihisar Kurabiyesi" üretildi. Kurabiyenin, AR-GE çalışmalarının tamamlanmasının ardından satışı başlayacak.

İHA /

Batonette

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun

Yemek Sözlüğüne Git