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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Menüler
12 Nisan 2019 - 15:44,

Masadan kalkmak istemeyeceğiniz uzun hafta sonu kahvaltılarınıza renk katacak tarifler

Hafta sonu demek özellikle çalışanlar ve öğrenciler için uzun süren keyifli kahvaltılar demek. Hafta içi apar topar atıştırılan poğaçaların, serviste, otobüste, vapurda yenen simitlerin yerini hafta sonu cızır cızır krepler, bol malzemeli menemenler, rengarenk reçeller alıyor. Ağzınız yeterince sulandıysa kahvaltı menümüze geçebiliriz. Her biri ayrı lezzetli olan tariflerimizi çok beğeneceğinizden eminiz.

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Börek kahvaltılardan akşam yemeklerine her öğün zevkle tükettiğimiz bir yemek çeşidi. Ancak bazen hamuruydu, fırınıydı derken çok zahmetli bir iş haline gelebiliyor börek yapmak. Sizi bu zahmetten kurtarmak için hazır yufkayla tavada kısa sürede yapabileceğiniz enfes bir börek tarifi hazırladık. Mutfakta kolaylık sevenler için gelsin tavada börek tarifi…

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Sofralara yakışacak ve uzun uzadıya sohbetler eşliğinde arkadaşlarınıza sunabileceğiniz en pratik lezzetlerden biri avokadolu poşe yumurta. Üstelik avokadonun içindeki sağlıklı yağlar ve yumurtanın proteini bir araya geldiği için de çok ama çok sağlıklı ve besleyici. Mutlaka denemeniz gerek, şimdiden afiyet olsun!

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Az malzeme ile yapılan ve yumuşacık olan üç iki bir poğaçaları yapmak çok pratik. Yumuşaklığını uzun süre koruyabilen bu leziz poğaçaları mutfağınızda denemek isterseniz tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…

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Cicipapa ya da cicimama bazı yörelerde yumurtalı ekmeğe verilen isimdir. Kahvaltılarda büyük bir lezzet kaynağı olan cicipapa yağda kızartıldığında enfes olur. Ancak siz kalorisini düşürmek isterseniz fırında da kızartabilirsiniz. Peynirle enfes olduğu gibi bal ya da reçelle de çok keyif veren cicipapa nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız hemen tarife geçelim.

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Tatlı tutkunları için pancake, uzun bir kahvaltıda ya da bir brunch’ta karşılarına çıkabilecek en lezzetli şeydir. Hele bu pancake'in tarifi kolay lezzeti ise uzay olursa karşısında kimse duramaz. İki malzemeli pancake bu koşulların hepsini sağlıyor. İşte sadece iki malzemeyle yapabileceğiniz pancake tarifi…

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İtiraf ediyoruz, kahvaltı denince çeşit çeşit peynirlerin hayalini kuruyoruz. Bu kez bu hayali menemene taşıdık ve içinde lor, otlu peynir ve kaşar bulunan, üç peynirli bir menemen hazırladık. Tam ekmek banmalık oldu, of ki ne of...

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Hamur işi yaparken pratik çözümler arayanların en büyük yardımcılarının başında milföy hamuru geliyor. Birçok farklı tarifle kullanılabilen bu malzemeyle biz bu kez kiş yaptık, içini de tost kaşarı ve hindi jambonla doldurduk. Hem çok pratik hem de çok lezzetli oldu. Kahvaltıda da yenir, akşam yemeğinde de...

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Acıka ya da muhammere olarak da bilinen acuka sos yalnızca kahvaltı sofralarınızın vazgeçilmezi değil akşam yemeklerinizin yanında da enfes bir meze olacak. Kafkas halklarına özgü olan bu tarifi bilmeyen neredeyse yok. Bu sabah siz de kahvaltınızda veya akşam yemeğinizin yanında acuka sosu denemek isterseniz, tarifimiz hemen aşağıda…

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Kahvaltılarda hafta içi sağlıklı tercihlerden yana olmaya çalışsak da hafta sonları hamur işine doymadan sofradan kalkamıyoruz. Aynı fikirdeyseniz eğer böyle günlerde yüzünüze bir gülümseme yerleştirecek nefis bir tarifimiz var: Patatesli bazlama. Mayalı hamurla yapılan bu yumuşacık lezzetin masada kapışılacağından emin olabilirsiniz.

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Pişi özellikle kahvaltılarda ve çay saatlerinde zevkle tüketilen bir hamur işi. Ancak mayalı hamurla yapılan pişiyi hazırlamak ve mayalanmasını beklemek biraz sabır gerektirebiliyor. Böyle durumlar için kullanabileceğiniz kolay ve mayasız bir pişi tarifimiz var. İnanmayacaksınız ama 10 dakikada hazır oluyor. Mutlaka denemelisiniz!

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Kahvaltılarda geleneksel lezzetler arayanların vazgeçemediği kahvaltılıklardan biri ekşimikli biberdir. Yağda hafifçe kavrulmuş biberlerin ekşimik denilen peynirle bir araya gelmesinden oluşan ekşimikli biber nostaljik bir tat. Çocukluğunuzdaki gibi güzel bir kahvaltı için bu tarifi siz de mutlaka deneyin.

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Paçanga böreği genelde pastırmayla yapılır ama sucukla da çok nefis oluyor. Özellikle kahvaltı sofralarında ve çay saatlerinde sıcak sıcak masaya getirebileceğiniz ve sevdiklerinize ikram edebileceğiniz sucuklu paçanga böreği tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Dışındaki çıtır çıtır galeta unuyla sucuklu paçanga böreği bir numara.

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Ünlü şefler iyi şef olmanın sırlarını anlattı: Çalışkanlık olmadan yetenek işe yaramaz

Yemek dünyasının ünlü şefleri Ali Ronay, Cihan Kıpçak ve Esen Hünal, öğrencilerle bir araya geldi. Şefler, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerine iyi şef olmanın gerekleri hakkında bilgiler verdi.

İHA /
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Kılçıksız balık isteyen çocuklar için çözüm balık köftesi

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu balıkçı Kenan Balcı, müzesini ziyarete gelen öğrencilere elleriyle hazırlayıp pişirdiği balık köftesini ikram edip tarifini anlattı. Çocukların zaman zaman kılçıklarından dolayı balık yemek istemediğini söyleyen Kenan Balcı, kolayca hazırlanan balık köftesi ile miniklerin de sağlıklı beslenebileceğini belirtti.

Haber: İHA Fotoğraflar: IHA ve Ingimage /

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