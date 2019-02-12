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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
12 Şubat 2019 - 12:17,

Mardin'in sınırlarını aşan asırlık lezzet: Kebapçı Rıdo

123 yıldır bıçakla çekilen eti kebaba dönüştüren Mardin'in lezzet durağı Kebapçı Rıdo, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu Türkiye'nin birçok kentinden sipariş alıyor. Kebaplarının ünü şehir ve yurt dışına taşan işletmenin değişmeyen tadını 3. kuşaktan Tarkan Örük koruyor. İşletmenin kurucusu Rıdvan Örük'ün torunu Tarkan Örük, "Dedemizden öğrendiğimizin aynısını yapıyoruz. Onun kadar olmasa da o lezzeti tutturmaya çalışıyoruz" diyor.

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Çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan hoşgörü kenti Mardin'de bir asrı aşkın süredir bıçakla çekilen eti kebaba dönüştüren Kebapçı Rıdo'nun damaklarda bıraktığı eşsiz lezzet kentin sınırlarını aşmış durumda...

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Mimarisi, tarihi, kültürel yapısı ve sosyal dokusu ile ilgi uyandıran, eski ve yeni kenti bir arada barındıran Mardin'in cazibesi, yöresel lezzetleriyle artarken, "eski Mardin" diye tabir edilen sit alanında asırlık bir lezzet de hayat bulur.

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Çırak olarak girdiği kebapçı dükkanında zamanla iş yerinin ustası olan Rıdvan Örük, kıyma makinesi olmadığı için özenle aldığı süt danası veya kuzu etini büyük bıçaklarla çekerek kıymaya dönüştürür.

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Örük'ün eti elle kıyma haline getirerek hazırladığı kebaplarının ünü, zaman içinde kentin sınırlarını aşar.

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Rıdvan Örük, yerli ve yabancı turistlerin de uğrak yeri olan işletmede bir süre sonra çocuklarıyla çalışmaya başlar. Örük'ün vefat etmesiyle işin başına geçen çocuklarından Mehmet Örük, "Kebapçı Rıdo" markasını 2006 yılında tescil ettirerek babasının mesleğini sürdürür.

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Kebapçı Rıdo'nun 123 yıldır değişmeyen tadını 3. kuşaktan torunu Tarkan Örük koruyor. Tarkan Örük'ün kaptanlığındaki işletmede, dededen kalma yöntemlerle hazırlanan kebaplar, Mardinliler ve turistlerin damaklarında eşsiz lezzetler bırakmaya devam ederken, İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu Türkiye'nin birçok kentinden de sipariş alıyor.

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Kebapçı Rıdo'nun başında bulunan 3. kuşaktan Tarkan Örük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinin babasına, babasının da kendisine öğrettiği şekilde kebap yapmaya devam ettiklerini söyledi.

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Örük, Türkiye'nin her yerinden müşterileri bulunduğunu, kente gelen yabancı turistlerin de Kebapçı Rıdo'ya çok ilgi gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

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"Dedem buraya ilk çırak olarak girdi. Zamanla ustasıyla ortak oldu. Daha sonra buranın sahibi oldu. O zaman kıyma makinesi yoktu. Etleri parça parça milletin önünde keser, bıçakla çeker, öyle pişirirdi. Zamanla ünü yayıldı. Kendi namını kendi yaptı. Onun çok müşterisi vardı. Kebabın olduğu Halep'ten gelir, onun yanında yemek yerlerdi. Mardin'e gelen yabancı misafirler de buraya uğruyorlardı. Böylece namı herkes tarafından duyuldu."

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Tarkan Örük, dedesinin aldığı etlerin benzerinden aldıklarını ve onun yöntemlerini kullandıklarını belirterek, "Doğal yetişmiş hayvanların etlerinden kullanıyoruz. Bıçakla çekiyoruz. Dedemizden öğrendiğimizin aynısını yapıyoruz. Onun kadar olmasa da o lezzeti tutturmaya, onun yolundan gitmeye çalışıyoruz. Biz bu kebabı İstanbul'a, Ankara'ya bile gönderiyoruz. Gelen turistler de çok beğeniyor. Kebap yedikten sonra teşekkür ediyorlar. Bir asırdır kebap yapıyoruz. Torunları olarak bunu sürdürüyoruz. Gideceği yere kadar Allah'ın izniyle götüreceğiz." şeklinde konuştu.

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Kebapçı Rıdo'nun müdavimlerinden Mehmet Bora, buradaki kebabı çok sevdiklerini ifade ederek, bu kebabı yemek için başka bir ilçeden geldiklerini anlattı.

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Bora, "Bu kebabı çok beğeniyoruz. Kebap için özellikle buraya geldik. Kebabı çok lezzetli, meşhur... Mardin'de kebap yemek isteyen Rıdo'ya geliyor. Başka yerlerde de var ama damak tadı farklı. Biz çok beğeniyoruz" diye konuştu.

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Bora, böyle bir markanın Mardin'den çıkmasının da kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

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Uzun yol şoförü Ahmet Turan da geleneksel yöntemlerle yapılan kebabın tadının bir başka olduğunu belirterek, Kebapçı Rıdo'da etin çok iyi olduğunu, lezzetin de Türkiye'nin hiçbir yerinde bulunmadığını söyledi.

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Turan, "Buranın kebabı çok lezzetli. 30 yıldan beri babamla buraya geliyorum. Uzun yol şoförüyüm. Türkiye'nin her tarafını gezdim. Buranın kebabı gibisini görmedim." dedi.

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