'Mantı şehri' Kayseri gastronomi turizmine aday

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Mersin, Adana, Antakya ve Gaziantep illerinde gastronomi ziyaretçi sayısının yılda 3 milyonu bulduğunu, hedeflerinin 3 yılda bunu 10 milyona çıkarmak olduğunu belirterek, "Türkiye'de gastronomi turizmi çerçevesinde seyahat eden turistlerin yüzde 88'i destinasyon tercihlerinde iyi yemeğin önemine vurgu yapıyor. Türkiye'de gastronomi turizmi turlarına katılanlar yüzde 25 daha fazla harcama yapıyor" dedi.
Aşure tarifi ve yapımı için internet üzerinden pek çok tarif bulunuyor. Bu tarifler arasında dikkat çekenlerden bir tanesi ise Osmanlı usülü bol malzemeli aşure tarifi oldu. İşte, evinizde de yapabileceğiniz birkaç asırlık bol malzemeli aşure yapımı tarifleri ve püf noktaları