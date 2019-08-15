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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nerede Ne Yenir
AA
15 Ağustos 2019 - 09:35,

Malatya'da bir restoranda yapıldı, talep patlaması yaşanıyor

Kuzu kaburgasının kuru kayısılı pilavla doldurulmasıyla hazırlanan yemek, yöre halkı ve ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Kentte 1942'den bu yana hizmet veren restoranın işletmecisi Zeki Saygı, "Osmanlı döneminde kayısı birçok yemekte kullanılmıştır. Kayısı yemeğe farklı bir lezzet katıyor. İç pilav kayısılı yapıldığı zaman çok güzel oluyor" diyor.

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Malatya'nın yeni lezzetlerinden kayısılı kaburga dolması, tadanların beğenisini kazanıyor.

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"Antep baklavası" ve "Aydın inciri"nden sonra Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret alan üçüncü ürün "Malatya kayısısı", her yıl yaklaşık 112 ülkeye ihraç ediliyor. Dünyanın ağzını tatlandıran bu meyve, yetiştiği yörede de tatlıdan şekerlemeye, hoşaftan kayısı dönerine kadar birçok alanda kullanılıyor.

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Malatya'da 1942'den bu yana hizmet veren bir restoran, kente, kayısıyla yapılan yeni bir lezzet daha kazandırdı.

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Burada kuzu kaburgasının kuru kayısılı pilavla doldurulmasıyla hazırlanan yemek, yöre insanı ve ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

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"Kayısılı kaburga dolması" için bir gün önceden dinlendirilen kaburga, kuru kayısı, bezelye, havuç, fıstık, maydanoz, karabiberle hazırlanan iç pilavla doldurularak, odun fırınına sürülüyor. Kaburga dolması, yaklaşık 8 saat pişirildikten sonra yine kayısı tatlısıyla servis ediliyor.

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Restoranın işletmecisi Zeki Saygı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 nesildir yöresel yemekler hazırlayarak vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

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Malatya'nın "kayısının başkenti" olduğunu dile getiren Saygı, yaptıkları bazı yemeklerde bu meyveye de yer verdiklerini belirtti.

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Kentte kayısılı tatlılar, pilavlar ve zeytinyağlı yemeklerin yapıldığını anlatan Saygı, "Uluslararası gastronomi fuarlarında da kayısıdan çok güzel yemekler yapılıyor. Malatya yemekleri sanattır, lezzettir" diye konuştu.

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Osmanlı döneminde kayısının birçok yemekte kullanıldığına dikkati çeken Saygı, "Kayısı yemeğe farklı bir lezzet katıyor. Bunlar arasında, kayısılı kaburga dolması ise çok özel bir yemek. İç pilav kayısılı yapıldığı zaman çok güzel oluyor. İnsanlar, kayısının girdiği yemeklerde çok güzel bir lezzet olduğunu görecek" ifadelerini kullandı.

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Saygı, müşterilerin kayısılı kaburga dolmasına ilgi gösterdiğini belirterek, "Talep olmayan bir şeyi sunamazsınız. Talep patlaması olduğundan biz de Malatya'nın güzel kayısısını yemeklerimizde kullanıyoruz. Atalarımızdan gördüğümüz o güzel kayısı tatlılarını ve yemeklerini mutfağımıza sokmaya çalışıyoruz" dedi.

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