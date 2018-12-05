Makarna onsuz olmaz! İşte her damak zevkine uygun değişik makarna sosu tarifleri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Tiramisunun ana malzemelerinden biri olan mascarpone, İtalya'ya özgü bir peynir çeşididir. Krema gibi oluşu nedeniyle pek çok tatlıda kullanılabilen mascarpone, 16. yüzyıldan beri süregelen tekniklerle inek sütünden yapılmaktadır.
Film gecelerinin vazgeçilmezidir patlamış mısır. Ocakta patlayan o mısırların sesi her yaştan insanı heyecanlandırır. Yüzyıllar öncesine dayanan bu leziz atıştırmalığın yağ ve tuz oranını azaltınca günümüz diyetisyenleri ara öğün olarak öneriyor. Hem çok lezzetli hem de çok kolay yapılan, 7‘den 70’e herkesi büyüleyen bu atıştırmalık hakkında öğrenmek isteyeceğiniz her şey burada. Mısır patlatmanın püf noktaları nelerdir? Mısır patlatırken nelere dikkat edilmeli? Hangi mısır daha iyi patlar? Hangi tencereler mısır patlatmak için uygun? Hangi yağlar tercih edilmeli? Bütün bu soruların cevapları hemen aşağıda...