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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Lezizz Profiller
05 Aralık 2018 - 16:06,

Makarna onsuz olmaz! İşte her damak zevkine uygun değişik makarna sosu tarifleri

Makarna 7’den 70’e herkese hitap eder. En mütevazı tabaklarda da en büyük şölenlerde de yeri vardır. Makarna yapmak için su kaynatmayı bilseniz yeter ama en ünlü şeflerin mutfaklarında da makarnayı mutlaka görürsünüz. Tabii makarnayı makarna yapan en önemli unsur sosudur. İster geleneksel ister yenilikçi bir şeyler arıyor olun, sizin için çok beğeneceğiniz makarna sosu tarifleri derledik. Afiyet olsun…

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Pratik olduğu için en çok tercih edilen yemeklerden biri olan makarnayı farklı soslarla olduğundan daha da lezzetli hale getirebilirsiniz. İşte kolayca yapabileceğiniz lezzetli bolonez sos...

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Fırın makarna onsuz olmaz. Kimden mi bahsediyoruz? Tabii ki beşamel sostan. Fransız mutfağı kökenli bu sosu biz bu tarifimizde makarnada kullanılacak şekilde anlattık ama sebze ve et yemeklerine de çok yakıştığını da hatırlatalım.

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Napoliten sos adını İtalya'nın Napoli şehrinden alıyor ve en temel makarna soslarından biri olarak görülüyor. Her evde bulunabilecek birkaç temel malzemeyle yapılan Napoliten sos, zor zamanlarda kurtarıcınız olabilir.

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Bir diğer klasik İtalyan mutfağı sosu da pesto. İçine konan dolmalık fıstıkları kavurmak dışında pişirilmeyen bu sosu hazır alabileceğiniz gibi evde kendiniz de kolayca yapabilirsiniz. Tüm malzemeleri blender'a atıp düğmesine basın yeter. Fazlasını ağzı sıkıca kapatılmış bir kavanozda saklayabileceğinizi de unutmayın.

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Enginar Akdeniz mutfağının en yaygın ve sevilen sebzelerinden biri. İlkbaharda tazecikken nefis olan enginar, makarnaya da çok yakışıyor. Bu sosa lezzetini veren bir diğer detay da içine eklediğiniz peynir ve ceviz. Velhasıl lezzetli bir makarna yapmak için ihtiyacınız olan her şey var.

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Yer elması çok sağlıklı ve lezzetli olmasına rağmen kıymeti pek bilinmeyen sebzelerden. Bu sebzeyi mutfağınızda daha sık kullanmak istiyorsanız yer elmalı makarna sosu tam size göre. Yapılışı da gayet kolay ve pratik olan bu sosu muhakkak denemelisiniz.

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Makarna yaparken nelere dikkat edilmeli? Makarnanın sosu nasıl eklenmeli? Makarna hamurlaşmadan nasıl pişirilir? Makarna yıkanmalı mı? Makarna ile ilgili tüm sorularınızın cevapları videomuzda...

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