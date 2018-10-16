Mağaradan çıkan lezzet: Divle obruk peyniri

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Yumurtanın en lezzetli hallerinden biri çırpılmış yumurtadır. Ancak bu yemeği kurutmadan ve yumuşaklığını kaybetmeden yapmak için dikkat etmeniz gereken bazı ipuçları var. Çırpılmış yumurta yapanları en çok üzen 7 hatayı sizin için listeledik.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 21 yıldır üretilen, hikayesi, ismi ve lezzetiyle dikkati çeken "Duvalı" tatlı, birçok şehirden ilgi görüyor. Deneyenler tarafından diğer sütlü tatlılara benzetilen ve tarifi kimseyle paylaşılmayan tatlıyı yemek için kimi müşteriler Orhangazi'ye gelirken, farklı şehirlerdekilere ise kargoyla gönderiliyor.