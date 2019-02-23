Lezzetten ödün vermeden yemek yapma sürenizi kısaltacak ipuçları

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Çikolatanın en yoğun hissedildiği tatlılardan biri olan brownie, popülerliğini koruyor. Tatlı krizlerini en az malzemeyle, en enfes şekilde son veren brownieyi bazıları ıslak sever, bazıları da kek kıvamında. Kimisi içine ceviz ekler, kimisi eklemez. Peki, hiç tahinli brownie denediniz mi? İşte, tahinli brownie tarifi
Samsa veya samsa böreği Güney Asya ülkeleri Hindistan, Pakistan ve Nepal'de çokça tüketilen, Portekiz ve Doğu Afrika'ya da yayılmış bir börek çeşididir. Tarihi kayıtlardan Eski Pers İmparatorlarının da sevdiği bir yiyecek olduğu anlaşılmış ve bu nedenle geçmişinin en azından MÖ 500'lerden daha eskiye uzandığı tahmin edilmiştir. Peki, samsa nasıl yapılır?