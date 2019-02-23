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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
Derleyen: Sevin Turan Fotoğraflar: Alamy ve Ingimage
22 Şubat 2019 - 23:42,

Lezzetten ödün vermeden yemek yapma sürenizi kısaltacak ipuçları

Özellikle çalışanların yemek yapmaya ayıracak çok fazla vakti yok. Peki size yemeklerinizin lezzetini kaybetmeden pişirme süresini kısaltacak bazı basit fikirler versek?

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Evde pişirilen yemeklerin yerini hiçbir şey tutmuyor. Üstelik evde yemek yapma alışkanlığı da günden güne yaygınlaşıyor. Ancak özellikle çalışanların yemek yapmaya ayıracak çok fazla vakti yok.

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Peki size yemek pişirme sürenizi lezzetten ödün vermeden kısaltabileceğinizi söylesek? Nasıl mı? İşte yemek kitabı yazarı Mark Bittman'dan derlediğimiz bazı kritik ipuçları...

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Önceden fırını ısıtmak, suyu kaynatmak, tencereleri tavaları ocağa koyup ısınmalarını sağlamak pişirme sürenizi kısaltmakta çok etkilidir. Zira bu tür şeyler zaman alır ve tam pişirme aşamasına geldiğinizde soğuk suyla ya da ısınmamış bir fırınla karşı karşıya kaldığınızda beklemeniz gerekeceği için işiniz uzar.

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Tencere yemeklerine çok fazla su koymayın. Malzemelerin üzerini 2 parmak geçecek kadar su eklemek ve kapak kapalı halde pişirmek yeterlidir. Gerekirse daha sonra azar azar sıcak su ilave edebilirsiniz.

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Köfte yaparken elinizle şekil vermekle uğraşmak yerine ufak kıyma topaklarını iki kaşık yardımıyla tavaya aktarın.

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Yeşillikleri ve yumuşak sebzeleri önceden doğrayıp bir tabağa alarak fazladan tabak kirletip zaman kaybetmek yerine doğrudan bir mutfak makası yardımıyla tencereye doğrayabilirsiniz.

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Sandviç yaparken ekmekleri önce birkaç parçaya bölüp sonra aralarına diğer malzemeleri eklemektense ekmeği boydan boya yarıp içini doldurmak ve daha sonra parçalara ayırmak işinizi kolaylaştırır.

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Rendeden faydalanın. Örneğin sonradan blender'dan geçireceğiniz bir sebze çorbası yapacağınız zaman sebzeleri pişirmeden önce doğramak yerine rendeleyin. Böylece pişirme süresini 15-20 dakika kısaltmış olursunuz.

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Pancar, kereviz, lahana gibi sebzeleri çiğ yiyin. Böylece hem daha besleyici olurlar, hem de pişirmekle zaman kaybetmezsiniz. Doğramak yerine rendelemek ve asitli bir sosta bekletmek de sebzelerin diriliğini alır, yemenizi kolaylaştırır.

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Tüm malzemeleri bir süzgece koyup akan suyun altında topluca yıkayın. Pişirme esnasında geçen sürede ileriki aşamada ihtiyacınız olacak sebzeleri yıkayabilirsiniz. Havuç, patates gibi sebzeleri önce soyup sonra yıkamak zaman kazandırır.

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Büyük parçalar halindeki et ve sebzelerin pişmesi uzun sürer. Bu nedenle dilimleri inceltip ya da küçültüp öyle pişirebilirsiniz.

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Elma, armut gibi meyveleri önce dilimleyip sonra çekirdeklerini çıkarmak yerine göbeğini bıçakla oyup çekirdekleri çıkardıktan sonra parçalara bölmeniz daha pratik olacaktır.

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Aynı malzemeleri farklı şekillerde bir araya getirin. Örneğin lahananın yapraklarını haşlayıp uzun uzun sarmak yerine dolma içini pilav gibi pişirip içine ufak ufak doğradığınız lahanaları ekleyin. Çok daha kısa süre içinde aynı lezzeti elde edebilirsiniz.

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Tarifte "Dereotlarını, maydanozları ve taze soğanları ince ince doğrayın" deniyorsa ayrı ayrı uğraşmak yerine, hepsini tek bir seferde doğrayın.

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Yaz çorbaları pişirme gerektirmediği için zamandan tasarruf etmenizi sağlarlar. Domatesle, yoğurtla, salatalıkla nefis çiğ çorbalar yapabilirsiniz.

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Dondurulmuş sebzelerden faydalanın. Çok fazla işlenmeyen ve taze taze dondurulan bu sebzeler, hele ki ıspanak, bezelye gibi çok uğraştıran çeşitler, aceleniz olan zamanlarda kurtarıcınız olacak.

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