Lezzetli kavurma yapmanın püf noktalarını ustasından öğrendik

Yarım santim ya da 1 santim genişliğinde, 4-5 santim uzun
Kurban Bayramı öncesinde, kurban etinin nasıl saklanacağı ve tüketileceği konusunda bilgi veren Prof. Dr. Kamil Bostan, “Henüz kesilmiş taze kurban eti uzun süre poşette tutulursa bozulma ve ağırlaşma süreci hızlanır. Bu nedenle et en kısa sürede poşetten çıkarılıp temiz ve serin bir yerde yayılarak soğuması sağlanmalı” dedi.
Afyonkarahisar'ın yöresel tatlılarının başında gelen ve üzerine konulan kaymakla eşsiz lezzete sahip olan kaymaklı ekmek kadayıfı ve kabak tatlısı özellikle Kurban Bayramı'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. En çok tercih edilen tatlılar arasında yer alan kaymaklı ekmek kadayıfı, vişneli çeşidiyle de damaklara ayrı bir tat bırakıyor.